У волинській теробороні служить богатир «Манюня»: історія захисника

Сергій з позивним «Манюня». Вже зранку 24 лютого чоловік склав найнеобхідніше у наплічник і добровольцем пішов до військкомату – «Бо ж як потім дітям та онукам в очі дивитися?».



Його історію розповідають на



«Його позивний "Манюня". Бо має два метри зросту та 135 кілограм ваги! Поруч із цим козаком Майк Тайсон видається таким собі мініатюрним пай-хлопчиком!» - йдеться у дописі.



Вдома на «Манюню» чекає цілий «дівчачий батальйон»: мама, дружина і три доньки (23, 13 і 7 років). Свого часу Сергій серйозно захоплювався боротьбою та дзюдо. Та й зараз має неабиякий інтерес до спорту. На території його підрозділу є і турнік, і навіть колоритні бруси.



«Ми вже й волейбольного м’яча купили – ще сітку придбаємо. Поки погода – треба хоч у неділю трохи пограти, відволіктися від армійської буденщини», – міркує волинський богатир.



«Манюня» запевняє, що усі його підлеглі – хлопці напрочуд чемні та слухняні:



«А я багато і не вимагаю. Все має бути як удома: речі лежати на своїх місцях, непотріб викидатися виключно у смітник, стіл після прийому їжі витиратися, а посуд – митися. Головне ж – усі мають поважати та підтримувати один одного».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мотострілецькій роті одного з окремих батальйонів 100 бригади Сил ТрО Волині воює сержантз позивним «Манюня». Вже зранку 24 лютого чоловік склав найнеобхідніше у наплічник і добровольцем пішов до військкомату – «Бо ж як потім дітям та онукам в очі дивитися?».Його історію розповідають на сторінці ТрО у фейсбук.«Його позивний "Манюня". Бо має два метри зросту та 135 кілограм ваги! Поруч із цим козаком Майк Тайсон видається таким собі мініатюрним пай-хлопчиком!» - йдеться у дописі.Вдома на «Манюню» чекає цілий «дівчачий батальйон»: мама, дружина і три доньки (23, 13 і 7 років). Свого часу Сергій серйозно захоплювався боротьбою та дзюдо. Та й зараз має неабиякий інтерес до спорту. На території його підрозділу є і турнік, і навіть колоритні бруси.«Ми вже й волейбольного м’яча купили – ще сітку придбаємо. Поки погода – треба хоч у неділю трохи пограти, відволіктися від армійської буденщини», – міркує волинський богатир.«Манюня» запевняє, що усі його підлеглі – хлопці напрочуд чемні та слухняні:«А я багато і не вимагаю. Все має бути як удома: речі лежати на своїх місцях, непотріб викидатися виключно у смітник, стіл після прийому їжі витиратися, а посуд – митися. Головне ж – усі мають поважати та підтримувати один одного».

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