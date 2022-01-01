У волинській теробороні служить богатир «Манюня»: історія захисника
Сьогодні, 18:06
У мотострілецькій роті одного з окремих батальйонів 100 бригади Сил ТрО Волині воює сержант Сергій з позивним «Манюня». Вже зранку 24 лютого чоловік склав найнеобхідніше у наплічник і добровольцем пішов до військкомату – «Бо ж як потім дітям та онукам в очі дивитися?».
Його історію розповідають на сторінці ТрО у фейсбук.
«Його позивний "Манюня". Бо має два метри зросту та 135 кілограм ваги! Поруч із цим козаком Майк Тайсон видається таким собі мініатюрним пай-хлопчиком!» - йдеться у дописі.
Вдома на «Манюню» чекає цілий «дівчачий батальйон»: мама, дружина і три доньки (23, 13 і 7 років). Свого часу Сергій серйозно захоплювався боротьбою та дзюдо. Та й зараз має неабиякий інтерес до спорту. На території його підрозділу є і турнік, і навіть колоритні бруси.
«Ми вже й волейбольного м’яча купили – ще сітку придбаємо. Поки погода – треба хоч у неділю трохи пограти, відволіктися від армійської буденщини», – міркує волинський богатир.
«Манюня» запевняє, що усі його підлеглі – хлопці напрочуд чемні та слухняні:
«А я багато і не вимагаю. Все має бути як удома: речі лежати на своїх місцях, непотріб викидатися виключно у смітник, стіл після прийому їжі витиратися, а посуд – митися. Головне ж – усі мають поважати та підтримувати один одного».
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Його історію розповідають на сторінці ТрО у фейсбук.
«Його позивний "Манюня". Бо має два метри зросту та 135 кілограм ваги! Поруч із цим козаком Майк Тайсон видається таким собі мініатюрним пай-хлопчиком!» - йдеться у дописі.
Вдома на «Манюню» чекає цілий «дівчачий батальйон»: мама, дружина і три доньки (23, 13 і 7 років). Свого часу Сергій серйозно захоплювався боротьбою та дзюдо. Та й зараз має неабиякий інтерес до спорту. На території його підрозділу є і турнік, і навіть колоритні бруси.
«Ми вже й волейбольного м’яча купили – ще сітку придбаємо. Поки погода – треба хоч у неділю трохи пограти, відволіктися від армійської буденщини», – міркує волинський богатир.
«Манюня» запевняє, що усі його підлеглі – хлопці напрочуд чемні та слухняні:
«А я багато і не вимагаю. Все має бути як удома: речі лежати на своїх місцях, непотріб викидатися виключно у смітник, стіл після прийому їжі витиратися, а посуд – митися. Головне ж – усі мають поважати та підтримувати один одного».
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У волинській теробороні служить богатир «Манюня»: історія захисника
Сьогодні, 18:06
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