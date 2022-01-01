Через водорості купатися у Стиру в Луцьку стало небезпечно. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



На центральному пляжі Луцька – людно. Новеньких тут, розказують відпочивальники, зустрінеш дуже рідко. Юлія купається цілий рік, займається моржуванням.



«Водичка весняна, прохолодна. Чим тепліше надворі, тим прохолодніша і освіжаюча водичка», – каже вона.



На пляжі – зо три десятки людей. Хтось сам, хтось із друзями, а хтось – цілим сімейством. Марія Іванівна приходить сюди незалежно від того, є компанія чи ні.



«Кожен день влітку, якщо погода є. Якщо дощ – то ясно, що не йдемо. З 10-ї до 11-ї – найкращий час, бо потім вже багато тих ультрафіолетових променів», – ділиться досвідом лучанка.



Засмагати, певнять відпочивальники, на пляжі добре, а ось заходити у воду – страшно. Лучанин Ростислав щоліта купається у Стиру – і так майже 60 років. Бідкається: дно річки заросло водоростями, а відтак люди просто заплутуються в них.



«У цих водоростях дуже просто втонути. І тонули. І дівчата тонули, і молоденькі, і все. Просто треба водорості забрати, будь-яким шляхом… Течія сильна», – каже чоловік.



Рятувальники погоджуються: проблема є, і вона дійсно кричуща.



«Відпочивальники, коли пливуть, особливо коли течія, заплутуються, панікують. Ми допомогу надаємо, але це питання треба вирішувати якось більш радикально», – вважає рятувальник Дмитро.



Лише за 20 днів літа через цю проблему могло потонути щонайменше п’ятеро людей. Серед них – двоє дітей.



Луцькі екологи кажуть: ЖКГ цим питанням займається щороку.



«Вони там когось наймають, і вони ті водорості прибирають. І минулого, пам’ятаю, і позаминулого року. Вони там прочищають. Може, ще не дійшли руки», – припускає заступник начальника відділу екології Луцької міської ради Олег Гелета.



У департаменті пояснили: руки не дійшли, бо у зв’язку з воєнним станом через казначейство не можуть провести оплату цих послуг. А відтак найняти аквалангістів для розчищення Стиру не вийде. Тому, поки є проблема, людей просять бути обережними на річці, а краще – купатися у теремнівських ставках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Лучани, які роками відпочивають на центральному міському пляжі, розповіли, що цього року купатися у Стиру бояться. Бо навіть умілий плавець, який заходить у воду, може звідти вже ніколи не вийти.Про це йдеться у сюжеті 12 каналу. На центральному пляжі Луцька – людно. Новеньких тут, розказують відпочивальники, зустрінеш дуже рідко.купається цілий рік, займається моржуванням.«Водичка весняна, прохолодна. Чим тепліше надворі, тим прохолодніша і освіжаюча водичка», – каже вона.На пляжі – зо три десятки людей. Хтось сам, хтось із друзями, а хтось – цілим сімейством.приходить сюди незалежно від того, є компанія чи ні.«Кожен день влітку, якщо погода є. Якщо дощ – то ясно, що не йдемо. З 10-ї до 11-ї – найкращий час, бо потім вже багато тих ультрафіолетових променів», – ділиться досвідом лучанка.Засмагати, певнять відпочивальники, на пляжі добре, а ось заходити у воду – страшно. Лучанинщоліта купається у Стиру – і так майже 60 років. Бідкається: дно річки заросло водоростями, а відтак люди просто заплутуються в них.«У цих водоростях дуже просто втонути. І тонули. І дівчата тонули, і молоденькі, і все. Просто треба водорості забрати, будь-яким шляхом… Течія сильна», – каже чоловік.Рятувальники погоджуються: проблема є, і вона дійсно кричуща.«Відпочивальники, коли пливуть, особливо коли течія, заплутуються, панікують. Ми допомогу надаємо, але це питання треба вирішувати якось більш радикально», – вважає рятувальникЛише за 20 днів літа через цю проблему могло потонути щонайменше п’ятеро людей. Серед них – двоє дітей.Луцькі екологи кажуть: ЖКГ цим питанням займається щороку.«Вони там когось наймають, і вони ті водорості прибирають. І минулого, пам’ятаю, і позаминулого року. Вони там прочищають. Може, ще не дійшли руки», – припускає заступник начальника відділу екології Луцької міської радиУ департаменті пояснили: руки не дійшли, бо у зв’язку з воєнним станом через казначейство не можуть провести оплату цих послуг. А відтак найняти аквалангістів для розчищення Стиру не вийде. Тому, поки є проблема, людей просять бути обережними на річці, а краще – купатися у теремнівських ставках.

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