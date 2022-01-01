Через водорості купатися у Стиру в Луцьку стало небезпечно. ВІДЕО

Через водорості купатися у Стиру в Луцьку стало небезпечно. ВІДЕО
Лучани, які роками відпочивають на центральному міському пляжі, розповіли, що цього року купатися у Стиру бояться. Бо навіть умілий плавець, який заходить у воду, може звідти вже ніколи не вийти.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

На центральному пляжі Луцька – людно. Новеньких тут, розказують відпочивальники, зустрінеш дуже рідко. Юлія купається цілий рік, займається моржуванням.

«Водичка весняна, прохолодна. Чим тепліше надворі, тим прохолодніша і освіжаюча водичка», – каже вона.

На пляжі – зо три десятки людей. Хтось сам, хтось із друзями, а хтось – цілим сімейством. Марія Іванівна приходить сюди незалежно від того, є компанія чи ні.

«Кожен день влітку, якщо погода є. Якщо дощ – то ясно, що не йдемо. З 10-ї до 11-ї – найкращий час, бо потім вже багато тих ультрафіолетових променів», – ділиться досвідом лучанка.

Засмагати, певнять відпочивальники, на пляжі добре, а ось заходити у воду – страшно. Лучанин Ростислав щоліта купається у Стиру – і так майже 60 років. Бідкається: дно річки заросло водоростями, а відтак люди просто заплутуються в них.

«У цих водоростях дуже просто втонути. І тонули. І дівчата тонули, і молоденькі, і все. Просто треба водорості забрати, будь-яким шляхом… Течія сильна», – каже чоловік.

Рятувальники погоджуються: проблема є, і вона дійсно кричуща.

«Відпочивальники, коли пливуть, особливо коли течія, заплутуються, панікують. Ми допомогу надаємо, але це питання треба вирішувати якось більш радикально», – вважає рятувальник Дмитро.

Лише за 20 днів літа через цю проблему могло потонути щонайменше п’ятеро людей. Серед них – двоє дітей.

Луцькі екологи кажуть: ЖКГ цим питанням займається щороку.

«Вони там когось наймають, і вони ті водорості прибирають. І минулого, пам’ятаю, і позаминулого року. Вони там прочищають. Може, ще не дійшли руки», – припускає заступник начальника відділу екології Луцької міської ради Олег Гелета.

У департаменті пояснили: руки не дійшли, бо у зв’язку з воєнним станом через казначейство не можуть провести оплату цих послуг. А відтак найняти аквалангістів для розчищення Стиру не вийде. Тому, поки є проблема, людей просять бути обережними на річці, а краще – купатися у теремнівських ставках.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Стир, водорості, Луцьк, небезпека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Біля Новобахмутівки ЗСУ відбили штурм: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:30
Через водорості купатися у Стиру в Луцьку стало небезпечно. ВІДЕО
Сьогодні, 18:21
У волинській теробороні служить богатир «Манюня»: історія захисника
Сьогодні, 18:06
Україна до кінця року планує виконати вимоги ЄС щодо кандидатства, – Стефанішина
Сьогодні, 17:43
ЗСУ майже повністю знищили «еліту» РФ, яку готували для протистояння з НАТО, – СБУ
Сьогодні, 17:15
Схожі новини
У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО У Луцьку стартував купальний сезон: яка ситуація на громадських пляжах. ФОТО
10 червень, 14:13
У центрі Луцька біля Стиру знайшли дачу відлюдника, який нищить природу. ВІДЕО У центрі Луцька біля Стиру знайшли дачу відлюдника, який нищить природу. ВІДЕО
28 квітень, 09:10
«Золота рибка»: у Луцьку браконьєр заплатить за 500 грамів риби майже 5 тисяч гривень «Золота рибка»: у Луцьку браконьєр заплатить за 500 грамів риби майже 5 тисяч гривень
19 квітень, 19:44
Луцьк хоче відновити фарватер Стиру: з держскарбниці проситимуть 45 мільйонів Луцьк хоче відновити фарватер Стиру: з держскарбниці проситимуть 45 мільйонів
22 лютий, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Біля Новобахмутівки ЗСУ відбили штурм: яка ситуація на усіх напрямках
Сьогодні, 18:30
 0
Через водорості купатися у Стиру в Луцьку стало небезпечно. ВІДЕО
Сьогодні, 18:21
 0
У волинській теробороні служить богатир «Манюня»: історія захисника
Сьогодні, 18:06
 0
Україна до кінця року планує виконати вимоги ЄС щодо кандидатства, – Стефанішина
Сьогодні, 17:43
 0
ЗСУ майже повністю знищили «еліту» РФ, яку готували для протистояння з НАТО, – СБУ
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8