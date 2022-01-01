ЗСУ майже повністю знищили «еліту» РФ, яку готували для протистояння з НАТО, – СБУ
Сьогодні, 17:15
Українські захисники майже повністю знищили «еліту» збройних сил РФ, яку готували для протистояння з НАТО.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Підрозділи західного воєнного округу РФ були вщент розбиті ЗСУ, а вціліли лише ті військові, хто відмовився наступати на Україну.
Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
«Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни «восточники» мотаются, потому что «западников» уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает…То колеса пробиты, то еще что-то… А так, на передок чисто добровольцы едут и все…» – розповідає своїй дружині окупант, чий підрозділ перебуває на Харківщині.
До західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва і Санкт-Петербург. У його складі – «військова еліта», яку готували до протидії силам НАТО.
Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а величезні сили піхоти використовуються як «живе м’ясо».
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Про це повідомила пресслужба СБУ.
Підрозділи західного воєнного округу РФ були вщент розбиті ЗСУ, а вціліли лише ті військові, хто відмовився наступати на Україну.
Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.
«Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни «восточники» мотаются, потому что «западников» уже почти нету. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает…То колеса пробиты, то еще что-то… А так, на передок чисто добровольцы едут и все…» – розповідає своїй дружині окупант, чий підрозділ перебуває на Харківщині.
До західного військового округу РФ входять, у тому числі, Москва і Санкт-Петербург. У його складі – «військова еліта», яку готували до протидії силам НАТО.
Але чимало офіцерів загинули, водіїв не вистачає, а величезні сили піхоти використовуються як «живе м’ясо».
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