В Україні зупинилася нафтопереробна галузь: що буде з паливом





Про це пише Юрія Вітренка під час пресконференції у Києві.



За словами Вітренка, ракетні удари почалися фактично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Масовані атаки країни-окупанта ускладнили логістику нафтопродуктів на український ринок, що, зі свого боку, розвинуло дефіцит палива.



"На жаль, ці удари почалися фактично з перших днів війни… Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їхній дефіцит", - заявив Вітренко.



Коли "Нафтогаз" почне розв'язувати проблему з паливом:



"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися до вирішення проблем на ринку пального та забезпечувати стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку", - заявив голова НАК.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні повністю зупинена нафтопереробна галузь. Усе через цілеспрямовані ракетні обстріли Росією.Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови правління НАК "Нафтогаз України"під час пресконференції у Києві.За словами Вітренка, ракетні удари почалися фактично з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Масовані атаки країни-окупанта ускладнили логістику нафтопродуктів на український ринок, що, зі свого боку, розвинуло дефіцит палива."На жаль, ці удари почалися фактично з перших днів війни… Вся нафтопереробка в Україні зараз через масовані неодноразові атаки агресора не працює і складно забезпечувати логістику нафтопродуктів на український ринок, через що виникає їхній дефіцит", - заявив Вітренко.Коли "Нафтогаз" почне розв'язувати проблему з паливом:"Коли ми отримаємо повністю управління та мережу АЗС, коли вирішиться проблема з логістикою і ми зможемо отримувати ресурс для створення національного резерву нафтопродуктів, після цього "Нафтогаз" зможе долучитися до вирішення проблем на ринку пального та забезпечувати стабільність, прозорість, справедливість цін на цьому ринку", - заявив голова НАК.

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