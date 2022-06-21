Виплати військовим під час війни: що потрібно знати?





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Що таке грошове забезпечення?



Це гроші, які держава виплачує військовим за службу. Розмір виплат залежить від посади, звання, тривалості військової служби, її інтенсивності, кваліфікації військового, наукового ступеня тощо.



З чого формують щомісячний розмір виплат?



основне забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років тощо;

додаткове, що формують із надбавок, доплат, премій, винагород тощо.



Скільки військовим платять під час війни?



Крім основного щомісячного забезпечення, військовослужбовці та співробітники інших силових та безпекових відомств отримують ще й додаткові виплати.



30 тисяч грн виплачують військовим (крім строкової служби), а саме з:

ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР МОУ, НГУ, ДПСУ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу генерального прокурора, рядовому та начальницькому складу ДСНС, співробітникам Служби судової охорони, начальницькому складу управління спецоперацій Національного антикорупційного бюро та поліцейським;



до 100 тисяч грн на місяць (залежно від кількості днів перебування у зоні бойових дій) збільшується грошове забезпечення тих бійців, які безпосередньо беруть участь у місцях бойових зіткнень.



Ці виплати також стосуються і солдат строкової служби.



Регулюється постановою Кабінету міністрів України №168 від 28 лютого 2022.



Як відбувається розрахунок додаткових виплат?



30 тисяч грн, або приблизно 1000 грн на день – базова додаткова виплата для військових, які не беруть безпосередню участь у бойових діях.



100 тисяч грн, або приблизно 3000 грн на день – для бійців, які воюють.



Додаткові виплати будуть нараховувати пропорційно кількості реальних днів, коли військовий брав участь у бойових діях, та на позиціях, які не передбачали активної участі.



Наприклад, армієць протягом місяця 10 днів перебував у місцях бойових зіткнень. Тоді розмір його місячного грошового забезпечення вираховуватимуть так:



основне щомісячне забезпечення (наприклад, 15 тисяч грн) + 20 днів перебування в тилу (20 тисяч грн) + 10 днів на фронті (30 тисяч грн).



Тобто загальна сума в такому випадку становитиме 65 тисяч грн (мінус податкові та інші типи відрахувань).



Як формують і здійснюють грошові виплати?



Кількість днів, які військовий безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначають на основі наказів і розпоряджень командирів чи начальників.



Крім того, важливо пересвідчитися, що видано наказ про зарахування бійця до військової частини та вступ на посаду.



Гроші виплачують у поточному місяці за попередній (тобто в червні за травень, наприклад) у два етапи:



у першій половині місяця виплачують основне грошове забезпечення, відповідно до посади, звання, вислуги років тощо;

у другій половині місяця виплачують додаткове.

Виплати ділять на дві частини, оскільки фінансові відділи повинні звести всі бойові накази у спільну відомість та зробити розрахунки.



Виплати надходять на рахунок у банку за вибором військовослужбовця. Якщо ж такого немає, потрібно надати фінансовій службі військової частини документи для відкриття рахунку.



Що отримують армійці, які дістали поранення чи потрапили у полон?

100 тисяч грн розповсюджується і на:



військових, які дістали поранення на війні та перебувають на стаціонарному лікуванні чи у відпустці за висновком військово-лікарської комісії;

армійців, яких захопили у полон або взяли у заручники, а також інтернованих у нейтральні держави або безвісно відсутніх.



За такими військовими зберігають усі форми грошового забезпечення, які вони отримували на момент поранення чи полону.



У такому випадку гроші виплачують членам родини щомісячно, зокрема щодо військових:



захоплених у полон – до дня їхнього звільнення включно;

безвісно відсутніх – до дня, коли набере чинності рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими.



100 тисяч грн виплачують повністю за весь місяць, якщо військовий загинув або помер внаслідок поранень після запровадження воєнного стану, а не лише до дня зазнання травми чи смерті (протягом року після поранення).



Порядок звернення родичів військових та перелік документів, необхідних для отримання ними виплат регулюється постановою Кабміну №884.



Гроші членам сімей військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини або дезертирували – не виплачують.



Куди звертатися та куди скаржитися, якщо виникли питання щодо нарахування грошового забезпечення?



Насамперед до командира військової частини чи відповідального по роботі з особовим складом.



Якщо ж питання не розв'язали, варто звернутися до Департаменту фінансів Міністерства оборони на гарячу лінію – 044 271 35 59.



Кого вважають членами сімей військовослужбовців?



Право отримати гроші військовослужбовців мають:



дружина або чоловік військовослужбовця, за їх відсутності – повнолітні діти, які проживають разом із ним;

законні представники (опікуни або піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їхнього віку) військовослужбовця (за відсутності дружини або чоловіка);

особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця, або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини або чоловіка та дітей).



Які документи необхідно зібрати родичам полонених та зниклих безвісти солдат, для отримання виплат?



Для отримання грошових виплат членам сім'ї необхідно звернутись до командира військової частини з заявою та копіями документів:



паспорта;

довідки про реєстрацію місця проживання (якщо такої інформації немає в паспорті);

ідентифікаційного номера;

свідоцтва про шлюб (якщо є);

свідоцтва про народження дітей (якщо є).



Рішення про виплату чи відмову у виплаті грошей командир військової частини має ухвалити протягом 15 днів.



Якщо у виплаті відмовили, можна оскаржити це рішення в суді.



Якщо військовий загинув, чи передбачена для членів його сім'ї одноразова допомога?



Так.



Крім щомісячного додаткового забезпечення постанова КМУ №168 також встановлює і допомогу сім'ям загиблих бійців – 15 мільйонів грн, яку розподіляють рівними частинами на всіх членів сім'ї.



Однак чіткого переліку осіб, які можуть претендувати на частину з цих грошей, не встановлено. Тому в кожному випадку варто доводити свою приналежність до сім'ї загиблого військового.



Конституційний суд спробував усунути цей недолік. Рішенням у справі №5-рп/99 визначив, що членами сім'ї військового насамперед є дружина або чоловік, діти, батьки. Діти є членами сім'ї незалежно від того, спільні вони чи є дітьми будь-кого з подружжя, усиновлені, народжені у шлюбі чи ні.



Інший критерій визначення кола членів сім'ї – особи, які постійно мешкають із військовослужбовцем та ведуть спільний побут. Це не лише близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба), але й брати, сестри дружини (чоловіка); неповнорідні брати й сестри; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки тощо.



Умовами для визнання їх членами сім'ї, крім спільного проживання, є спільний побут, бюджет, витрати, майно, оренда житла тощо.



Претендувати на частку грошової виплати можуть і утриманці військовослужбовця, які одержують від нього допомогу (не мають власних доходів або середньомісячний дохід яких не перевищує прожитковий мінімум).



Встановити факт проживання однією сім'єю та перебування на утриманні можна через суд.



Право на отримання цієї допомоги виникає з дати смерті військового, зазначеної у свідоцтві.



Якщо хтось із членів сім'ї загиблого відмовиться від своєї частки або протягом 3-х років не заявить про своє право на отримання допомоги, гроші розподіляють між іншими, хто має на них право.



Виплата частки не залежить від того, чи подав хтось інший документи на отримання цих грошей. Тобто кожен отримає свою частину.



Якщо ж військовий помер протягом року від моменту, коли дістав поранення (контузії, травми, каліцтва) на війні, гроші членам його сім'ї виплатять. Якщо з цього часу минув рік і більше – ні.



Якщо сім'я загиблого одночасно має право на отримання кількох типів одноразових допомог або компенсаційних виплат (встановлених різними нормативними актами), виплачують одну на вибір рідних.



Грошове забезпечення – це обов'язковий та надважливий елемент взаємин між державою та військовим. Однак самими лише виплатами не побудуєш сильну та боєздатну армію.



Важливо системно дбати як про матеріальне оснащення бійців, так і про розв'язання проблемних питань щодо забезпечення військових уже в мирний час. Йдеться про забезпечення військових житлом, спрощення отримання статусу учасника бойових дій та інвалідів війни, індексації та нарахування пенсій тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку повномасштабної війни з Росією держава збільшила грошове забезпечення військових на період дії воєнного стану.Про це пише Українська правда Це гроші, які держава виплачує військовим за службу. Розмір виплат залежить від посади, звання, тривалості військової служби, її інтенсивності, кваліфікації військового, наукового ступеня тощо.основне забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги років тощо;додаткове, що формують із надбавок, доплат, премій, винагород тощо.Крім основного щомісячного забезпечення, військовослужбовці та співробітники інших силових та безпекових відомств отримують ще й додаткові виплати.30 тисяч грн виплачують військовим (крім строкової служби), а саме з:ЗСУ, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, ГУР МОУ, НГУ, ДПСУ, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військовим прокурорам Офісу генерального прокурора, рядовому та начальницькому складу ДСНС, співробітникам Служби судової охорони, начальницькому складу управління спецоперацій Національного антикорупційного бюро та поліцейським;до 100 тисяч грн на місяць (залежно від кількості днів перебування у зоні бойових дій) збільшується грошове забезпечення тих бійців, які безпосередньо беруть участь у місцях бойових зіткнень.Ці виплати також стосуються і солдат строкової служби.Регулюється постановою Кабінету міністрів України №168 від 28 лютого 2022.30 тисяч грн, або приблизно 1000 грн на день – базова додаткова виплата для військових, які не беруть безпосередню участь у бойових діях.100 тисяч грн, або приблизно 3000 грн на день – для бійців, які воюють.Додаткові виплати будуть нараховувати пропорційно кількості реальних днів, коли військовий брав участь у бойових діях, та на позиціях, які не передбачали активної участі.Наприклад, армієць протягом місяця 10 днів перебував у місцях бойових зіткнень. Тоді розмір його місячного грошового забезпечення вираховуватимуть так:основне щомісячне забезпечення (наприклад, 15 тисяч грн) + 20 днів перебування в тилу (20 тисяч грн) + 10 днів на фронті (30 тисяч грн).Тобто загальна сума в такому випадку становитиме 65 тисяч грн (мінус податкові та інші типи відрахувань).Кількість днів, які військовий безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначають на основі наказів і розпоряджень командирів чи начальників.Крім того, важливо пересвідчитися, що видано наказ про зарахування бійця до військової частини та вступ на посаду.Гроші виплачують у поточному місяці за попередній (тобто в червні за травень, наприклад) у два етапи:у першій половині місяця виплачують основне грошове забезпечення, відповідно до посади, звання, вислуги років тощо;у другій половині місяця виплачують додаткове.Виплати ділять на дві частини, оскільки фінансові відділи повинні звести всі бойові накази у спільну відомість та зробити розрахунки.Виплати надходять на рахунок у банку за вибором військовослужбовця. Якщо ж такого немає, потрібно надати фінансовій службі військової частини документи для відкриття рахунку.Що отримують армійці, які дістали поранення чи потрапили у полон?100 тисяч грн розповсюджується і на:військових, які дістали поранення на війні та перебувають на стаціонарному лікуванні чи у відпустці за висновком військово-лікарської комісії;армійців, яких захопили у полон або взяли у заручники, а також інтернованих у нейтральні держави або безвісно відсутніх.За такими військовими зберігають усі форми грошового забезпечення, які вони отримували на момент поранення чи полону.У такому випадку гроші виплачують членам родини щомісячно, зокрема щодо військових:захоплених у полон – до дня їхнього звільнення включно;безвісно відсутніх – до дня, коли набере чинності рішення суду про визнання їх безвісно відсутніми чи оголошення померлими.100 тисяч грн виплачують повністю за весь місяць, якщо військовий загинув або помер внаслідок поранень після запровадження воєнного стану, а не лише до дня зазнання травми чи смерті (протягом року після поранення).Порядок звернення родичів військових та перелік документів, необхідних для отримання ними виплат регулюється постановою Кабміну №884.Гроші членам сімей військових, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини або дезертирували – не виплачують.Насамперед до командира військової частини чи відповідального по роботі з особовим складом.Якщо ж питання не розв'язали, варто звернутися до Департаменту фінансів Міністерства оборони на гарячу лінію – 044 271 35 59.Право отримати гроші військовослужбовців мають:дружина або чоловік військовослужбовця, за їх відсутності – повнолітні діти, які проживають разом із ним;законні представники (опікуни або піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їхнього віку) військовослужбовця (за відсутності дружини або чоловіка);особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця, або батьки військовослужбовця (за відсутності дружини або чоловіка та дітей).Для отримання грошових виплат членам сім'ї необхідно звернутись до командира військової частини з заявою та копіями документів:паспорта;довідки про реєстрацію місця проживання (якщо такої інформації немає в паспорті);ідентифікаційного номера;свідоцтва про шлюб (якщо є);свідоцтва про народження дітей (якщо є).Рішення про виплату чи відмову у виплаті грошей командир військової частини має ухвалити протягом 15 днів.Якщо у виплаті відмовили, можна оскаржити це рішення в суді.Так.Крім щомісячного додаткового забезпечення постанова КМУ №168 також встановлює і допомогу сім'ям загиблих бійців – 15 мільйонів грн, яку розподіляють рівними частинами на всіх членів сім'ї.Однак чіткого переліку осіб, які можуть претендувати на частину з цих грошей, не встановлено. Тому в кожному випадку варто доводити свою приналежність до сім'ї загиблого військового.Конституційний суд спробував усунути цей недолік. Рішенням у справі №5-рп/99 визначив, що членами сім'ї військового насамперед є дружина або чоловік, діти, батьки. Діти є членами сім'ї незалежно від того, спільні вони чи є дітьми будь-кого з подружжя, усиновлені, народжені у шлюбі чи ні.Інший критерій визначення кола членів сім'ї – особи, які постійно мешкають із військовослужбовцем та ведуть спільний побут. Це не лише близькі родичі (рідні брати, сестри, онуки, дід і баба), але й брати, сестри дружини (чоловіка); неповнорідні брати й сестри; вітчим, мачуха; опікуни, піклувальники, пасинки, падчерки тощо.Умовами для визнання їх членами сім'ї, крім спільного проживання, є спільний побут, бюджет, витрати, майно, оренда житла тощо.Претендувати на частку грошової виплати можуть і утриманці військовослужбовця, які одержують від нього допомогу (не мають власних доходів або середньомісячний дохід яких не перевищує прожитковий мінімум).Встановити факт проживання однією сім'єю та перебування на утриманні можна через суд.Право на отримання цієї допомоги виникає з дати смерті військового, зазначеної у свідоцтві.Якщо хтось із членів сім'ї загиблого відмовиться від своєї частки або протягом 3-х років не заявить про своє право на отримання допомоги, гроші розподіляють між іншими, хто має на них право.Виплата частки не залежить від того, чи подав хтось інший документи на отримання цих грошей. Тобто кожен отримає свою частину.Якщо ж військовий помер протягом року від моменту, коли дістав поранення (контузії, травми, каліцтва) на війні, гроші членам його сім'ї виплатять. Якщо з цього часу минув рік і більше – ні.Якщо сім'я загиблого одночасно має право на отримання кількох типів одноразових допомог або компенсаційних виплат (встановлених різними нормативними актами), виплачують одну на вибір рідних.Грошове забезпечення – це обов'язковий та надважливий елемент взаємин між державою та військовим. Однак самими лише виплатами не побудуєш сильну та боєздатну армію.Важливо системно дбати як про матеріальне оснащення бійців, так і про розв'язання проблемних питань щодо забезпечення військових уже в мирний час. Йдеться про забезпечення військових житлом, спрощення отримання статусу учасника бойових дій та інвалідів війни, індексації та нарахування пенсій тощо.

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