В Україні здешевшав автогаз

В Україні здешевшав автогаз
Низка українських мереж АЗС 22 червня зменшила вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", пише 24 канал.

Ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На стільки ж дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек" (до 43,99 грн/л).

Пережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн/л, до 42,04 грн/л. На 1,00 грн/л і 1,2 грн/л, до 41,99 грн/л і 42,59 грн/л знизили ціни Motto і Mango відповідно.

Зміна роздрібних цін на АЗС з 21 по 22 червня, грн/л:
В Україні здешевшав автогаз

Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг. Відсутність дефіциту пояснюється відсутністю державного регулювання цін на такий вид пального.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: автогаз, ціни, АЗС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дорога в пекло. Перукарка, родом з Донбасу, возить автомобілі на фронт. ФОТО
Мами ковельських оборонців «Азовсталі» волонтерять, чекаючи синів з полону
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні здешевшав автогаз
Сьогодні, 13:39
Росія вночі перекинула озброєння до Білорусі
Сьогодні, 13:21
Фотожурналіста Макса Левіна росіяни стратили після тортур, – ЗМІ
Сьогодні, 13:05
На Волині водійка влетіла у припарковану автівку. ФОТО
Сьогодні, 12:50
Двоє волинян вкрали з підприємства каністри з фермерською хімією вартістю майже на 150 тисяч
Сьогодні, 12:45
Схожі новини
Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального
17 червень, 12:50
Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального
15 червень, 15:00
Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального Українські АЗС знову змінили ціни на всі види пального
08 червень, 16:27
АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 гривень, – Шмигаль АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 гривень, – Шмигаль
19 березень, 14:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні здешевшав автогаз
Сьогодні, 13:39
 0
Росія вночі перекинула озброєння до Білорусі
Сьогодні, 13:21
 0
Фотожурналіста Макса Левіна росіяни стратили після тортур, – ЗМІ
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині водійка влетіла у припарковану автівку. ФОТО
Сьогодні, 12:50
 0
Двоє волинян вкрали з підприємства каністри з фермерською хімією вартістю майже на 150 тисяч
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8