В Україні здешевшав автогаз





Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", пише



Ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На стільки ж дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек" (до 43,99 грн/л).



Пережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн/л, до 42,04 грн/л. На 1,00 грн/л і 1,2 грн/л, до 41,99 грн/л і 42,59 грн/л знизили ціни Motto і Mango відповідно.



Зміна роздрібних цін на АЗС з 21 по 22 червня, грн/л:



Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг. Відсутність дефіциту пояснюється відсутністю державного регулювання цін на такий вид пального.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Низка українських мереж АЗС 22 червня зменшила вартість автогазу.Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", пише 24 канал. Ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На стільки ж дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек" (до 43,99 грн/л).Пережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн/л, до 42,04 грн/л. На 1,00 грн/л і 1,2 грн/л, до 41,99 грн/л і 42,59 грн/л знизили ціни Motto і Mango відповідно.Зміна роздрібних цін на АЗС з 21 по 22 червня, грн/л:Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг. Відсутність дефіциту пояснюється відсутністю державного регулювання цін на такий вид пального.

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