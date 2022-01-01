В Україні здешевшав автогаз
Сьогодні, 13:39
Низка українських мереж АЗС 22 червня зменшила вартість автогазу.
Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", пише 24 канал.
Ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На стільки ж дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек" (до 43,99 грн/л).
Пережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн/л, до 42,04 грн/л. На 1,00 грн/л і 1,2 грн/л, до 41,99 грн/л і 42,59 грн/л знизили ціни Motto і Mango відповідно.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 21 по 22 червня, грн/л:
Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг. Відсутність дефіциту пояснюється відсутністю державного регулювання цін на такий вид пального.
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Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", пише 24 канал.
Ресурс на станціях столичної мережі KLO здешевшав на 1 грн/л, до 41,99 грн/л. На стільки ж дешевшим став автогаз у дніпропетровській мережі "Нефтек" (до 43,99 грн/л).
Пережа Shell також знизила вартість продукту на 1 грн/л, до 42,04 грн/л. На 1,00 грн/л і 1,2 грн/л, до 41,99 грн/л і 42,59 грн/л знизили ціни Motto і Mango відповідно.
Зміна роздрібних цін на АЗС з 21 по 22 червня, грн/л:
Як зазначили в "А-95", зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього. Зазначимо, наразі автогаз чи не єдиний вид пального, за яким на АЗС немає черг. Відсутність дефіциту пояснюється відсутністю державного регулювання цін на такий вид пального.
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