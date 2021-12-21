Медведчуку «світить» до 15 років за ґратами, – ДБР
Сьогодні, 16:55
Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою народного депутата України від політичної партії «Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ» Віктора Медведчука у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111 (Державна зрада) та ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) КК України.
Про це інформують у пресслужбі ДБР.
Обвинуваченому Медведчуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, його обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від політичної партії «Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ» (перебуває у розшуці), посадовими особами РФ та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим які, відповідно до Конституції України, є власністю українського народу.
Медведчука затримала СБУ 12 квітня.
Окрім того, за даними слідства, народний депутат України надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Він здійснював збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації.
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Про це інформують у пресслужбі ДБР.
Обвинуваченому Медведчуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Нагадаємо, його обвинувачують у тому, що спільно з іншим народним депутатом України від політичної партії «Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ» (перебуває у розшуці), посадовими особами РФ та іншими діячами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на шельфі Чорного моря в районі тимчасово окупованої території АР Крим які, відповідно до Конституції України, є власністю українського народу.
Медведчука затримала СБУ 12 квітня.
Окрім того, за даними слідства, народний депутат України надав керівництву Росії допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Він здійснював збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України, проведення заходів бойової підготовки, надавав сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду державі для дестабілізації суспільно-політичної ситуації.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Медведчук розповів подробиці про паливні схеми та закупівлі вугілля в «Л/ДНР», – СБУ
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