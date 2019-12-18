У Луцьку просять змінити один із автобусних маршрутів





Петицію зареєстрував Володимир Корнійчук 2 червня 2022 року.



Автор пропонує, аби маршрут № 22а пролягав таким шляхом: с. Княгининок (Кам'янка) – Карбишева у прямому та зворотному напрямку: с. Княгининок – с.Милуші – с. Зміїнець – вул. Ковельська – вул. Чернишевського – вул. Шевченка – вул. Набережна – вул. Ковельська – вул. Глушець – вул. Паркова (Словацького – Богдана Хмельницького) – просп. Волі – вул. Винниченка – проп. Перемоги – просп. Соборності – вул. Гордіюк – вул. Конякіна –вул. Карбишева.



Місцями міжзмінного відстою автобусів автор пропонує зробити вул. Карбишева та селі Княгининок на вулиці Чернишевського.



Аби Луцька міська рада розглянула петицію, її повинні підписати мінімум 300 осіб. До завершення збору підписів залишилося 12 днів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку просять змінити схему маршруту № 22а.Петицію зареєстрував2 червня 2022 року.Автор пропонує, аби маршрут № 22а пролягав таким шляхом: с. Княгининок (Кам'янка) – Карбишева у прямому та зворотному напрямку: с. Княгининок – с.Милуші – с. Зміїнець – вул. Ковельська – вул. Чернишевського – вул. Шевченка – вул. Набережна – вул. Ковельська – вул. Глушець – вул. Паркова (Словацького – Богдана Хмельницького) – просп. Волі – вул. Винниченка – проп. Перемоги – просп. Соборності – вул. Гордіюк – вул. Конякіна –вул. Карбишева.Місцями міжзмінного відстою автобусів автор пропонує зробити вул. Карбишева та селі Княгининок на вулиці Чернишевського.Аби Луцька міська рада розглянула петицію, її повинні підписати мінімум 300 осіб. До завершення збору підписів залишилося 12 днів.

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