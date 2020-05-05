Військовим з Волині збирають кошти на зарядну станцію

Військовим з Волині збирають кошти на зарядну станцію
Військові з Нововолинська від 24-го лютого щоденно захищають українців у найгарячіших точках України, проте зараз у військових немає електроенергії, що дуже потрібна для виконання бойових задач. Тому вони просять допомогти у зборі коштів на зарядну станцію з можливістю підзарядки від сонячної енергії.

Про це пише БУГ.

Через відсутність живлення неможливо заряджати коптери, рації та інші необхідні прилади. Тому є велика необхідність придбати станцію з можливістю підзарядки від сонячної енергії.

Аби відновити зв’язок між підрозділами волонтери десантників відкрили збір коштів, усього необхідно зібрати 47 000 гривень задля допомоги нашим нововолинцям на фронті.

Кожна сума небайдужих громадян дозволить придбати зарядну станцію, яка допоможе хлопцям у роботі та наблизить до бажаної перемоги.

Реквізити банківських карток волонтерки Ярослави Іванової:

МоноБанк – 4441114457292207
ПриватБанк – 5168745606742705
PayPal – [email protected]


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Теги: військові, Волинь, допомога, кошти, волонтери, зарядна станція
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