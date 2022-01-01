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У Білорусі мінують лісові дороги, об’їзні шляхи та мости біля кордону з Україною, – Генштаб

У Білорусі мінують лісові дороги, об’їзні шляхи та мости біля кордону з Україною, – Генштаб
На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Республіки Білорусь зосереджені на посиленні заходів щодо охорони державного кордону. Одночасно, здійснюється мінування лісових доріг, об’їзних шляхів та мостів у прикордонних з нашою державою районах.

Про це інформують у Генштабі ЗСУ.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ворог активних дій не проводив.

Відзначається переміщення артилерійських та мотострілецьких підрозділів, що перебували в районах відновлення.

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовчі заходи до ведення наступу, підрозділи поповнюють втрачене озброєння, військову техніку та матеріальні засоби.

З метою зниження наступального потенціалу наших військ ворог застосовує ствольну та реактивну артилерію по позиціях Сил оборони.

На Харківському напрямку противник активних дій не проводив.

Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та маршрутів постачання, стримуванні дій Сил оборони. Ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Циркуни, Стара Гнилиця, Перемога і Старий Салтів. Завдавав авіаційних ударів поблизу Нового.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на створенні умов для ведення наступу. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваха, Велика Комишуваха та Гусарівка.

На Донецькому напрямку російські окупанти продовжують застосування мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по всій лінії зіткнення.

На Лиманському напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Соснового, Святогірська, Старого Каравану і Райгородка. Вів штурмові дії в районах населених пунктів Студенок, Соснове і Ярова, бойові дії тривають. На цьому напрямку ворог активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти продовжують обстріли позицій Сил оборони та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворожа штурмова авіація завдала авіаударів в районах населених пунктів Устинівка та Борівське. Крім того, поблизу Борівського противник вів штурмові дії, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог вів наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Врубівка, Берестове та Білогорівка, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив, намагається посилити угруповання та відновити втрати озброєння та військової техніки. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі Мар’їнки. Крім того, обстріли зафіксовані в районах населених пунктів Відродження, Доломітне, Торецьк, Новобахмутовка, Авдіївка, Піски, Микільське, Вугледар та інших.

На Південнобузькому напрямку, з метою утримання рубежів оборони, російські окупанти руйнують об’єкти транспортної інфраструктури на вірогідних напрямках просування Сил оборони.

На Криворізькому напрямку ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів. Активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби. Здійснив вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка, Партизанське та інших.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угрупування противника зосереджуються на підтриманні сприятливого оперативного режиму та блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря.

Ворог продовжує зазнавати втрат у живій силі та техніці. Так, за наявною інформацією, у лікувальні заклади тільки на тимчасово окупованих територіях Донецької області в період 27-28 травня 2022 року потрапили 115 поранених та 32 тіла загиблих.

У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами у військових частинах та підрозділах 1-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії збройних сил РФ, продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

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Теги: Білорусь, війна, Генштаб, зведення, напрямки, Росія
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