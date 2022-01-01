Погода у Луцьку на завтра, 3 червня
Сьогодні, 20:00
У п'ятницю, 3 червня, увесь день у Луцьку утримається ясна погода.
Про це повідомляє Sinoptik.
Синоптики обіцяють без опадів.
Температура повітря підніметься від 10°С до 22°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени. У народі Олену (Ольону) називали Льоносійкою, так як це був час для посіву льону. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня - сніг з крупою". У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитись і перші гриби: червоноголовки, підберезовики, білі.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Синоптики обіцяють без опадів.
Температура повітря підніметься від 10°С до 22°С.
Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени. У народі Олену (Ольону) називали Льоносійкою, так як це був час для посіву льону. Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то і осінь буде такою. Також по цьому дню судили про початок зими: "Якщо 3 червня дощ з градом, то 3 грудня - сніг з крупою". У цей час уже відцвітають сади. Продовжує квітнути малина, шипшина, горобина. Можуть з'явитись і перші гриби: червоноголовки, підберезовики, білі.
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