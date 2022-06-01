Meta виділила 1,5 мільйона доларів на підтримку українського бізнесу





Про це йдеться у пресрелізі Hill+Knowlton Strategies, пише



Також Meta оголошує про запуск спеціальної програми підтримки, яка включає семінари та індивідуальні консультації для українського бізнесу, щоб допомогти українським підприємцям.



"Російська агресія проти України продемонструвала, що інтернет може бути дуже важливим інструментом у часи кризи. Meta постійно працює над пошуком способів реагування на ці трагічні обставини та того, як за допомогою своїх платформ можна підтримати людей, котрі постраждали від війни.



Малий та середній бізнес має вирішальне значення для стійкості та швидкого відновлення української економіки й суспільства під час та після війни", – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Компанія Meta виділяє 1,5 мільйона доларів, щоб допомогти малому та середньому бізнесу проводити свої рекламні кампанії на платформах Meta.Про це йдеться у пресрелізі Hill+Knowlton Strategies, пише "Економічна правда" Також Meta оголошує про запуск спеціальної програми підтримки, яка включає семінари та індивідуальні консультації для українського бізнесу, щоб допомогти українським підприємцям."Російська агресія проти України продемонструвала, що інтернет може бути дуже важливим інструментом у часи кризи. Meta постійно працює над пошуком способів реагування на ці трагічні обставини та того, як за допомогою своїх платформ можна підтримати людей, котрі постраждали від війни.Малий та середній бізнес має вирішальне значення для стійкості та швидкого відновлення української економіки й суспільства під час та після війни", – йдеться у повідомленні.

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