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Рідний дім – згорів: переселенка з Бучі, яка опікується трьома дітьми, знайшла прихисток у Луцьку

Рідний дім – згорів: переселенка з Бучі, яка опікується трьома дітьми, знайшла прихисток у Луцьку
У Галини Лободи під опікою троє дітей — рідні брати Дмитро, Даниїл і сестра Віка Рожко. На Волині родина живе з березня, після того, як їхній будинок у Бучі згорів через обстріли російських військ.

Про це розповіла Суспільному Галина Лобода.

Усього жінка виховала 10 прийомних дітей.

Розповідає: для братів і сестри Рожко стала мамою більш як п’ять років тому. За чотири місяці після того, як оформили опікунство у жінки помер чоловік. Зраз вона виховує дітей сама. Каже: у той момент діти дуже боялися, що вона їх покине.

Вдруге страх втратити прийомну маму з’явився у дітей після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну, — каже Галина Лобода. У цей час троє менших дітей були у санаторії в Трускавці. Жахів війни вони не бачили, — додає жінка.

Їй же з 19-річним сином та 17-річною донькою довелось впродовж 15 днів переховуватися у підвалі церкви у Бучі.

Після того, як жінка дізналась, що її дім згорів вирішила виїжджати з Бучі. Евакуйовувалась 10 березня разом зі старшими дітьми. Згодом забрала з санаторію менших дітей.

"Думаю: А куди ж їх забирати? Поки я одна виїхала, то жила у селі під Луцьком, а потім їх виїхала забрала", — говорить Галина Лобода.
Рідний дім – згорів: переселенка з Бучі, яка опікується трьома дітьми, знайшла прихисток у Луцьку

На Волині родина вже змінила п'яте помешкання. "Ми переїхали з тієї квартири, з тієї. Постійно міняємо місце проживання. Хотілось би лишитися на місці, де будемо постійно проживати", – говорить донька Віка.

11-річний син Галини Лободи — Даня мріє про свій дім, а Дмитро про закінчення війни.

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Теги: Росія, Україна, війна
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