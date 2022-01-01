Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай





Про це Сергій Гайдай.



"Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, аби гнати орків з обласного центру", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що 2 червня ЗСУ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення.Про це повідомив голова Луганської ОВА"Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, аби гнати орків з обласного центру", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що 2 червня ЗСУ із декількох вулиць Сєвєродонецька вдалося посунути окупаційні війська

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