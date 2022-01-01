Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Сьогодні, 22:17
Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, аби гнати орків з обласного центру", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 2 червня ЗСУ із декількох вулиць Сєвєродонецька вдалося посунути окупаційні війська.
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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, аби гнати орків з обласного центру", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 2 червня ЗСУ із декількох вулиць Сєвєродонецька вдалося посунути окупаційні війська.
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