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Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай

Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сєвєродонецьк тримається і має всі шанси на швидке звільнення. Захисники успішно проводять локальні операції, беруть полонених, мають все необхідне, аби гнати орків з обласного центру", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 2 червня ЗСУ із декількох вулиць Сєвєродонецька вдалося посунути окупаційні війська.

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Теги: Росія, Україна, війна
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