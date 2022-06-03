WOG збільшує ліміт на продаж пального до 40 літрів, але виключно в бак авто





Про це повідомляють на офіційній сторінці

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З 3 червня вступають в дію нові правила відпуску пального на АЗК WOG.

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Для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.

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Відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:

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20 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.



40 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку. Завантажити на телефон застосунок PRIDE і пройти там реєстрацію ви можете в будь-який момент (лінк: https://myapp.wog.ua/)



40 л пального на добу - при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

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Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.



Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.

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З 03.06.2022 р. відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.

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Вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним.

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! WOG збільшує ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів до 40 л на добу, але виключно в бак авто.Про це повідомляють на офіційній сторінці "Мережа АЗК «WOG»" З 3 червня вступають в дію нові правила відпуску пального на АЗК WOG.Для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.20 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.40 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку. Завантажити на телефон застосунок PRIDE і пройти там реєстрацію ви можете в будь-який момент (лінк: https://myapp.wog.ua/)40 л пального на добу - при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.З 03.06.2022 р. відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.Вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним.

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