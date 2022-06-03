WOG збільшує ліміт на продаж пального до 40 літрів, але виключно в бак авто

WOG збільшує ліміт на продаж пального до 40 літрів, але виключно в бак авто
WOG збільшує ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів до 40 л на добу, але виключно в бак авто.

Про це повідомляють на офіційній сторінці "Мережа АЗК «WOG»".

З 3 червня вступають в дію нові правила відпуску пального на АЗК WOG.

Для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.

Відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:

20 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.

40 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку. Завантажити на телефон застосунок PRIDE і пройти там реєстрацію ви можете в будь-який момент (лінк: https://myapp.wog.ua/)

40 л пального на добу - при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.

Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.

Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.

З 03.06.2022 р. відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.

Вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пальне, ліміт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пального в українців стає більше, а орків – менше: Добрі новини від ВолиньPost за 2 червня
Сьогодні, 23:30
WOG збільшує ліміт на продаж пального до 40 літрів, але виключно в бак авто
Сьогодні, 23:08
Для захисту власної домівки в українця має бути зброя, – Монастирський
Сьогодні, 22:43
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Сьогодні, 22:17
Росіяни вкрали та знищили обладнання з ЧАЕС на 135 млн доларів, – The Washington Post
Сьогодні, 21:54
Схожі новини
WOG збільшив ліміт на заправку до 20 літрів WOG збільшив ліміт на заправку до 20 літрів
10 травень, 11:50
Українські АЗС змінили вартість усіх видів пального Українські АЗС змінили вартість усіх видів пального
Сьогодні, 14:28
Дефіцит пального: перевізники на Волині підняли ціни на квитки, деякі – не виходять у рейс Дефіцит пального: перевізники на Волині підняли ціни на квитки, деякі – не виходять у рейс
18 травень, 09:49
До кінця травня Україна отримає 350-360 тисяч тонн пального, – Свириденко До кінця травня Україна отримає 350-360 тисяч тонн пального, – Свириденко
14 травень, 09:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пального в українців стає більше, а орків – менше: Добрі новини від ВолиньPost за 2 червня
Сьогодні, 23:30
 0
WOG збільшує ліміт на продаж пального до 40 літрів, але виключно в бак авто
Сьогодні, 23:08
 0
Для захисту власної домівки в українця має бути зброя, – Монастирський
Сьогодні, 22:43
 0
Сєвєродонецьк має всі шанси на швидке звільнення, – Гайдай
Сьогодні, 22:17
 0
Росіяни вкрали та знищили обладнання з ЧАЕС на 135 млн доларів, – The Washington Post
Сьогодні, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8