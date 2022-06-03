WOG збільшує ліміт на продаж пального до 40 літрів, але виключно в бак авто
Сьогодні, 23:08
WOG збільшує ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів до 40 л на добу, але виключно в бак авто.
Про це повідомляють на офіційній сторінці "Мережа АЗК «WOG»".
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З 3 червня вступають в дію нові правила відпуску пального на АЗК WOG.
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Для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.
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Відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:
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20 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.
40 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку. Завантажити на телефон застосунок PRIDE і пройти там реєстрацію ви можете в будь-який момент (лінк: https://myapp.wog.ua/)
40 л пального на добу - при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.
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Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.
Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.
⠀
З 03.06.2022 р. відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.
⠀
Вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним.
⠀
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Про це повідомляють на офіційній сторінці "Мережа АЗК «WOG»".
⠀
З 3 червня вступають в дію нові правила відпуску пального на АЗК WOG.
⠀
Для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.
⠀
Відповідно до оновлених правил встановлюються наступні ліміти:
⠀
20 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності номера телефону, на який зареєстрована картка лояльності PRIDE.
40 л пального на добу – при готівковому розрахунку чи оплаті банківською картою, за умови наявності застосунку PRIDE за QR-кодом із цього застосунку. Завантажити на телефон застосунок PRIDE і пройти там реєстрацію ви можете в будь-який момент (лінк: https://myapp.wog.ua/)
40 л пального на добу - при отоваренні пального, придбаного заздалегідь на гаманець PRIDE.
⠀
Слід зазначити, що заправка однієї автівки з кількох карток PRIDE за один візит заборонена.
Для безготівкових клієнтів встановлюється ліміт в 40 л пального на добу по талонах, а за паливними картками – індивідуально, відповідно до ліміту самої картки.
⠀
З 03.06.2022 р. відпуск пального дозволений виключно в бак авто, відпуск пального в каністри можливий тільки для спецтранспорту за окремим погодженням.
⠀
Вказані зміни реалізуютьcя з метою забезпечення рівних умов доступу до пального всім клієнтам, щоб зменшити необхідність повторних заправок авто та черг на АЗК, а також мінімізувати спроби спекуляцій з пальним.
⠀
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