Пального в українців стає більше, а орків – менше: Добрі новини від ВолиньPost за 2 червня

Сьогодні – рівно сота публікація рубрики «Добрі новини від ВолиньPost». Рубрика стартувала 23-го лютого. Тоді ми і подумати не могли, наскільки важливо буде підтримувати своїх читачів позитивом. Адже вже наступного дня – 24 лютого – розпочалася повномасштабна війна.Сподіваємося, скоро ми будемо готувати для вас добрі новини мирного часу.А сьогодні, 2 червня, нагадаємо про таке:Українці і українки – люди, здатні на добро, альтруїзм та емпатію! І це прекрасно! А ще важливо, що ми здатні турбуватися і про тварин та птахів.Так, на Волині спільними зусиллями електриків та дбайливих жителів села В'язівне вдалося врятувати лелеку.Завдяки людській доброті та небайдужості енергетиків вдалося зберегти життя птаху. Доки лелека окріпнув і зміг полетіти, птах тиждень прожив у домогосподарствітаЖахливо, що досі існує домашнє насильство, але чудово, що створюють місця, куди можуть звернутися ті, хто від нього страждає.Так, у Зимнівській сільській раді відкрили притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства.Звичайно, як і у кожній громаді, є сім’ї або окремі особи, які потребують психологічної, соціально-побутової, соціально-медичної, інформаційної і юридичної допомоги, тощо. У Зимнівській громаді облаштували місце, для безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб.31 травня відбулось відкриття "Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", основними завданнями якого є забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб та надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та соціального становища.Наразі на території Харківщини є вже кілька точок, де наші захисники вийшли на кордон із Росією.Ворог там почав змінювати тактику. Про це повідомив речник Міноборонив ефірі телемарафону.На Харківщині зараз немає активних бойових дій. Проте росіяни там почали "вкопуватися", тобто робити укріплення.«Це постійні обстріли, це тримання наших військ у постійній напрузі та відтягування наших підрозділів. Але на Харківщині вже є місця, де наші військовослужбовці вийшли на кордон з Росією», – розповів Мотузяник.Днями на дошці оголошень біля багатоповерхівки на Чершишевського, 114 у Луцьку з'явилося оголошення про пошук роботи від 18-річного хлопця з Херсонщини. Студент просив допомоги з пошуком роботи.Автор звернення розповів, що хоче працювати, щоб допомогти мамі та сестрі, разом з якими вирвався з окупації.разом із мамою та восьмирічною сестрою приїхав з окупованої території Херсонщини на початку травня. Нині навчається дистанційно.За декілька днів після оголошення на під'їзді хлопець отримав з десяток пропозицій.Історії про наших захисників і захисниць – це добрі історії.Військовослужбовиця 14 ОМБрпідписала контракт в ЗСУ 3 роки тому, а тепер вона з чоловікомзахищає кордони України на Донеччині.Про це розповідають на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.Зараз пара служить на Донеччині. А вдома їх чекають двоє синочків."Коли підписала перший контракт більше 3 років тому, сказала собі – до закінчення служби стригтися не буду. Контракт закінчився, місяць тому підписала другий. А підстригатися все не виходить, напевно, доведеться уже після Перемоги", - сказала рудоволоса військова.Мар'яна розповідає, що сини дуже сумують, але розуміють, для чого і заради кого батьки за тисячу кілометрів від них."У нас найкращі діти в світі… Як і кожна дитина, вони дуже хочуть мами і тата. Але чудово знають: якщо зараз нас не буде тут, на фронті, то фронт і «русский мир» може прийти і в наш дім. Тому, навіть, якщо буде можливість, я не поїду звідси додому, я не залишу своїх!" - каже захисниця.Традиційно добра щоденна статистика про втрати окупантів. Любимо, коли ці цифри більшають.Росія за 99 днів загарбницької війни в Україні втратила 30 850 військових, 210 літаків та 1 363 танки.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.06 орієнтовно склали:‒ особового складу близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,‒ танків ‒ 1 363 (+2) од,‒ бойових броньованих машин ‒ 3 354 (+11) од,‒ артилерійських систем – 661 (+2) од,‒ РСЗВ – 207 (+0) од,‒ засобів ППО – 95 (+1) од,‒ літаків – 210 (+2) од,‒ гелікоптерів – 175 (+0) од,‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2) од,‒ крилатих ракет – 120 (+0) од,‒ кораблів/катерів – 13 (+0) од,‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 2 325 (+35) од,‒ спеціальної техніки – 51 (+2).Із декількох вулиць Сєвєродонецька вдалося посунути окупаційні війська.Про це повідомив голова Луганської військової обласної держадміністрації"Російська армія намагається прорвати оборону ЗСУ з декількох напрямків – із боку Золотого, Попасної, Комишувахи, Білогорівки. Успіхів по Сєвєродонецьку за минулу добу в росіян нема. Із декількох вулиць міста ворога посунули. Зв'язок із людьми, що перебувають в бомбосховищах, є. В Лисичанській лікарні зруйновано декілька кабінетів і знищено автотранспорт", - йдеться в повідомленні.Від початку повномасштабної війни на Волині зареєстрували народження майже двох тисяч малюків.Про це повідомляє заступниця начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Волинській областіЗ початку воєнних дій, з 24 лютого до 30 травня 2022 року працівники зареєстрували 1979 актових записів про державну реєстрацію народжень.До речі, зареєструвати народження дитини можна, скориставшись послугою єМалятко. Віднедавна ця комплексна послуга знову доступна на порталі Дія.WOG збільшує ліміти відпуску пального для готівкових клієнтів до 40 л на добу, але виключно в бак авто. Нові правила на АЗК WOG вступають в дію з 3 червня. Для придбання пального за готівку чи оплату покупки банківською карткою лишається обов’язковою наявність картки PRIDE.