Вдома чекають двоє синів: історія захисниці 14 ОМБр, яка воює на Донеччині
Сьогодні, 11:06
Військовослужбовиця 14 ОМБр Мар'яна підписала контракт в ЗСУ 3 роки тому, а тепер вона з чоловіком Євгеном захищає кордони України на Донеччині.
Про цец розповідають на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Зараз пара служить на Донеччині. А вдома їх чекають двоє синочків.
"Коли підписала перший контракт більше 3 років тому, сказала собі – до закінчення служби стригтися не буду. Контракт закінчився, місяць тому підписала другий. А підстригатися все не виходить, напевно, доведеться уже після Перемоги", - сказала рудоволоса військова.
Мар'яна розповідає, що сини дуже сумують, але розуміють, для чого і заради кого батьки за тисячу кілометрів від них.
"У нас найкращі діти в світі… Як і кожна дитина, вони дуже хочуть мами і тата. Але чудово знають: якщо зараз нас не буде тут, на фронті, то фронт і «русский мир» може прийти і в наш дім. Тому, навіть, якщо буде можливість, я не поїду звідси додому, я не залишу своїх!" - каже захисникця.
Мар’яна відсилає дітям їхню спільну з чоловіком світлину, яку встигла зробити під час їхньої короткої зустрічі.
"Знаєш, я ж іще не отримала свою ділянку землі, як учасник бойових дій. На Волині, кажуть, землі на це вже немає. Тож приглядаємося до землі десь у Ростовській області. Думаю, на нашу бригаду там вистачить", - жартує жінка.
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Про цец розповідають на сторінці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
Зараз пара служить на Донеччині. А вдома їх чекають двоє синочків.
"Коли підписала перший контракт більше 3 років тому, сказала собі – до закінчення служби стригтися не буду. Контракт закінчився, місяць тому підписала другий. А підстригатися все не виходить, напевно, доведеться уже після Перемоги", - сказала рудоволоса військова.
Мар'яна розповідає, що сини дуже сумують, але розуміють, для чого і заради кого батьки за тисячу кілометрів від них.
"У нас найкращі діти в світі… Як і кожна дитина, вони дуже хочуть мами і тата. Але чудово знають: якщо зараз нас не буде тут, на фронті, то фронт і «русский мир» може прийти і в наш дім. Тому, навіть, якщо буде можливість, я не поїду звідси додому, я не залишу своїх!" - каже захисникця.
Мар’яна відсилає дітям їхню спільну з чоловіком світлину, яку встигла зробити під час їхньої короткої зустрічі.
"Знаєш, я ж іще не отримала свою ділянку землі, як учасник бойових дій. На Волині, кажуть, землі на це вже немає. Тож приглядаємося до землі десь у Ростовській області. Думаю, на нашу бригаду там вистачить", - жартує жінка.
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