Завтра у Луцьку прощатимуться із загиблим Героєм Маркіяном Нагорнюком
Сьогодні, 10:56
У п’ятницю, 3 червня, об 11 годині у кафедральному соборі Святої Трійці прощатимуться із військовослужбовцем Нагорнюком Маркіяном Ігоровичем.
Про це повідомили у Луцькій міський раді.
Лучанин (05.07.1992 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації у перший день вторгнення Росії 24 лютого.
Старший солдат Маркіян Нагорнюк загинув 23 травня поблизу населеного пункту Трипілля Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника! Вічна пам‘ять і слава Герою!
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Про це повідомили у Луцькій міський раді.
Лучанин (05.07.1992 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації у перший день вторгнення Росії 24 лютого.
Старший солдат Маркіян Нагорнюк загинув 23 травня поблизу населеного пункту Трипілля Донецької області під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
Щирі співчуття рідним і близьким нашого захисника! Вічна пам‘ять і слава Герою!
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