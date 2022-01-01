Росіяни масово викрадають чоловіків на окупованих територіях і вимагають викуп, – СБУ
Сьогодні, 10:14
Російські загарбники масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають за них викуп.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Сума за «повернення до нормального життя» залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тис. доларів США.
Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація СБУ, отримана з тимчасово окупованих територій. Для прикладу, ось декілька звернень громадян до так званої «тимчасової військової адміністрації рф» у Мелітополі Запорізької області:
Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…
Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…
У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?..
На усі ці та десятки інших стурбованих запитань українців, у яких викрали рідних, приблизно однакова відповідь: «Приезжайте, такие вопросы по телефону не решаются…»
Уже по приїзду цим родичам озвучують «прайс» і починаються торги.
СБУ системно фіксує злочини окупантів та їхніх пособників.
З початку повномасштабної агресії РФ українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Сума за «повернення до нормального життя» залежить від статків родини і коливається у межах від 10 до 30 тис. доларів США.
Про це свідчать нові перехоплення, а також оперативна інформація СБУ, отримана з тимчасово окупованих територій. Для прикладу, ось декілька звернень громадян до так званої «тимчасової військової адміністрації рф» у Мелітополі Запорізької області:
Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего…
Скрутили, загрузили в багажник. Машину забрали, мотоблок… сказали, что они с полиции…
У меня мужа забрали и сказали, что увезли в Мелитополь в 58-ю армию или 58-я армия забрала. Как мне быть?..
На усі ці та десятки інших стурбованих запитань українців, у яких викрали рідних, приблизно однакова відповідь: «Приезжайте, такие вопросы по телефону не решаются…»
Уже по приїзду цим родичам озвучують «прайс» і починаються торги.
СБУ системно фіксує злочини окупантів та їхніх пособників.
З початку повномасштабної агресії РФ українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.
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