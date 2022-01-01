Влучили чотири крилаті ракети ворога: повідомили деталі вчорашнього обстрілу на Львівщині





Про це Максим Козицький.



"Вчора ввечері, 1 червня, у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря. Об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення", - йдеться в повідомленні.



За словами Козицького



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 червня росіяни завдали ракетного удару по транспортній інфраструктурі Львівської області.Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації"Вчора ввечері, 1 червня, у період з 22:45 по 22:55 ракетних ударів зазнала залізнична інфраструктура у Стрийському та Самбірському районах. Влучили чотири крилаті ракети ворога. Їх запускали з акваторії Чорного моря. Об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці «Львівської залізниці» працюють над відновленням сполучення", - йдеться в повідомленні.За словами Козицького є п’ять поранених (3 у Стрийському районі, 2 – у Самбірському). Чотири людини у стані середньої важкості. Вони у лікарнях області. Одна – має легкі поранення, її не госпіталізовували. Загиблих, на щастя, нема.

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