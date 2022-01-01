На Львівщині внаслідок ракетного обстрілу постраждало 5 людей





Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



Нагадаємо, ввечері, 1 червня на території Львівської області було чути вибухи. Пізніше голова ОВА повідомив, що внаслідок удару по об'єкту транспортної інфраструктури у Стрийському районі двоє людей отримали поранення.



Станом на 00:05 Максим Козицький повідомив уточнену інформацію.



"На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема", - йдеться у повідомленні голови ОВА.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Львівщині внаслідок ракетного удару постраждало 5 людей.Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.Нагадаємо, ввечері, 1 червня на території Львівської областіПізніше голова ОВА повідомив, що внаслідок удару по об'єкту транспортної інфраструктури у Стрийському районіСтаном на 00:05 Максим Козицький повідомив уточнену інформацію."На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію