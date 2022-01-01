На Львівщині внаслідок ракетного обстрілу постраждало 5 людей

На Львівщині внаслідок ракетного обстрілу постраждало 5 людей
На Львівщині внаслідок ракетного удару постраждало 5 людей.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Нагадаємо, ввечері, 1 червня на території Львівської області було чути вибухи. Пізніше голова ОВА повідомив, що внаслідок удару по об'єкту транспортної інфраструктури у Стрийському районі двоє людей отримали поранення.

Станом на 00:05 Максим Козицький повідомив уточнену інформацію.

"На цей момент відомо, що поранені 5 людей. Їхній стан медики оцінюють як легкий або середньої важкості. Загрози життям нема", - йдеться у повідомленні голови ОВА.

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Теги: Львівщина, ракета, обстріл, постраждалі
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