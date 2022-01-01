На Волині заради порятунку лелеки знеструмили високовольтну лінію
Сьогодні, 02:18
На Волині спільними зусиллями електриків та дбайливих жителів села В'язівне вдалося врятувати лелеку.
Про це повідомляє газета "Нове життя".
Завдяки людській доброті та небайдужості енергетиків вдалося зберегти життя птаху. Доки лелека окріпнув і зміг полетіти, птах тиждень прожив у домогосподарстві Ольги та Миколи Оласюків.
Одного ранку Ольга Оласюк побачила, що зі стовпа звисає донизу головою бусько, лапа якого обплутана мотузкою. Зателефонували до електриків. За словами заступника головного інженера Камінь-Каширської філії ПрАТ “Волиньобленерго” Андрія Гриневича, на рівні області погоджували знеструмлення високовольтної електролінії на час визволення птаха. Працівники Великоглушанської дільниці Камінь-Каширської філії ПрАТ «Волиньобленерго» приїхали з високою драбиною і таки порятували його. Господарі забрали пораненого птаха, поселили у прибудовці.
«Ціла проблема була його нагодувати, – зізналася жінка. – Сиру рибу ще їв, а от смажену не хотів, та й сала несоленого чи вареної картоплі теж. Коли кіт ловив мишей, то їх віддали лелеці. А то якось ящірку йому спіймали».
Тиждень бусько прожив біля людей, доки наважився відлетіти.
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Про це повідомляє газета "Нове життя".
Завдяки людській доброті та небайдужості енергетиків вдалося зберегти життя птаху. Доки лелека окріпнув і зміг полетіти, птах тиждень прожив у домогосподарстві Ольги та Миколи Оласюків.
Одного ранку Ольга Оласюк побачила, що зі стовпа звисає донизу головою бусько, лапа якого обплутана мотузкою. Зателефонували до електриків. За словами заступника головного інженера Камінь-Каширської філії ПрАТ “Волиньобленерго” Андрія Гриневича, на рівні області погоджували знеструмлення високовольтної електролінії на час визволення птаха. Працівники Великоглушанської дільниці Камінь-Каширської філії ПрАТ «Волиньобленерго» приїхали з високою драбиною і таки порятували його. Господарі забрали пораненого птаха, поселили у прибудовці.
«Ціла проблема була його нагодувати, – зізналася жінка. – Сиру рибу ще їв, а от смажену не хотів, та й сала несоленого чи вареної картоплі теж. Коли кіт ловив мишей, то їх віддали лелеці. А то якось ящірку йому спіймали».
Тиждень бусько прожив біля людей, доки наважився відлетіти.
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