На Волині заради порятунку лелеки знеструмили високовольтну лінію





Про це повідомляє газета



Завдяки людській доброті та небайдужості енергетиків вдалося зберегти життя птаху. Доки лелека окріпнув і зміг полетіти, птах тиждень прожив у домогосподарстві Ольги та Миколи Оласюків.



Одного ранку Ольга Оласюк побачила, що зі стовпа звисає донизу головою бусько, лапа якого обплутана мотузкою. Зателефонували до електриків. За словами заступника головного інженера Камінь-Каширської філії ПрАТ “Волиньобленерго” Андрія Гриневича, на рівні області погоджували знеструмлення високовольтної електролінії на час визволення птаха. Працівники Великоглушанської дільниці Камінь-Каширської філії ПрАТ «Волиньобленерго» приїхали з високою драбиною і таки порятували його. Господарі забрали пораненого птаха, поселили у прибудовці.



«Ціла проблема була його нагодувати, – зізналася жінка. – Сиру рибу ще їв, а от смажену не хотів, та й сала несоленого чи вареної картоплі теж. Коли кіт ловив мишей, то їх віддали лелеці. А то якось ящірку йому спіймали».



Тиждень бусько прожив біля людей, доки наважився відлетіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині спільними зусиллями електриків та дбайливих жителів села В'язівне вдалося врятувати лелеку.Про це повідомляє газета "Нове життя". Завдяки людській доброті та небайдужості енергетиків вдалося зберегти життя птаху. Доки лелека окріпнув і зміг полетіти, птах тиждень прожив у домогосподарстві Ольги та Миколи Оласюків.Одного ранку Ольга Оласюк побачила, що зі стовпа звисає донизу головою бусько, лапа якого обплутана мотузкою. Зателефонували до електриків. За словами заступника головного інженера Камінь-Каширської філії ПрАТ “Волиньобленерго” Андрія Гриневича, на рівні області погоджували знеструмлення високовольтної електролінії на час визволення птаха. Працівники Великоглушанської дільниці Камінь-Каширської філії ПрАТ «Волиньобленерго» приїхали з високою драбиною і таки порятували його. Господарі забрали пораненого птаха, поселили у прибудовці.«Ціла проблема була його нагодувати, – зізналася жінка. – Сиру рибу ще їв, а от смажену не хотів, та й сала несоленого чи вареної картоплі теж. Коли кіт ловив мишей, то їх віддали лелеці. А то якось ящірку йому спіймали».Тиждень бусько прожив біля людей, доки наважився відлетіти.

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