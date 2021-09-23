Коли українцям очікувати магнітні бурі у червні

Працівники сонячних лабораторій щодня спостерігають за активністю Сонця. Наша зірка має величезний вплив на планету.У дні підвищеної сонячної активності на Землі фіксують магнітні бурі, які можуть бути небезпечні для систем зв'язку і метеочутливих людей, - пише УНІАН.Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.Потужних і тривалих магнітних бур в червні не очікується. Підвищена сонячна активність очікується 1-2 червня, 12-13 червня і 16 червня. Дводенна магнітна буря прогнозується 23 і 24 червня. Активність 24 червня буде досить високою.Найбільше магнітні бурі впливають на метеозалежних і літніх людей, власників хронічних хвороб, вагітних жінок. У небезпечні дні вони можуть відчути такі симптоми:головний біль;запаморочення;нудота;знижений або підвищений тиск;біль в серці;слабкість;безсоння;загострення хронічних захворювань.Щоб звести до мінімуму негативні наслідки бур, потрібно дотримуватися правил здорового способу життя за кілька днів до бурі.Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої і занадто солоної їжі.Більше ходіть пішки замість поїздки на транспорті.Замініть каву, алкоголь і енергетики зеленим або трав'яним чаєм.Частіше провітрюйте кімнату.Перед сном приймайте контрастний душ.Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу