Коли українцям очікувати магнітні бурі у червні
Сьогодні, 03:27
Працівники сонячних лабораторій щодня спостерігають за активністю Сонця. Наша зірка має величезний вплив на планету.
У дні підвищеної сонячної активності на Землі фіксують магнітні бурі, які можуть бути небезпечні для систем зв'язку і метеочутливих людей, - пише УНІАН.
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Коли в червні магнітні бурі
Потужних і тривалих магнітних бур в червні не очікується. Підвищена сонячна активність очікується 1-2 червня, 12-13 червня і 16 червня. Дводенна магнітна буря прогнозується 23 і 24 червня. Активність 24 червня буде досить високою.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Найбільше магнітні бурі впливають на метеозалежних і літніх людей, власників хронічних хвороб, вагітних жінок. У небезпечні дні вони можуть відчути такі симптоми:
головний біль;
запаморочення;
нудота;
знижений або підвищений тиск;
біль в серці;
слабкість;
безсоння;
загострення хронічних захворювань.
Щоб звести до мінімуму негативні наслідки бур, потрібно дотримуватися правил здорового способу життя за кілька днів до бурі.
Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої і занадто солоної їжі.
Більше ходіть пішки замість поїздки на транспорті.
Замініть каву, алкоголь і енергетики зеленим або трав'яним чаєм.
Частіше провітрюйте кімнату.
Перед сном приймайте контрастний душ.
Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
У дні підвищеної сонячної активності на Землі фіксують магнітні бурі, які можуть бути небезпечні для систем зв'язку і метеочутливих людей, - пише УНІАН.
Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.
Коли в червні магнітні бурі
Потужних і тривалих магнітних бур в червні не очікується. Підвищена сонячна активність очікується 1-2 червня, 12-13 червня і 16 червня. Дводенна магнітна буря прогнозується 23 і 24 червня. Активність 24 червня буде досить високою.
Вплив магнітних бур на здоров'я
Найбільше магнітні бурі впливають на метеозалежних і літніх людей, власників хронічних хвороб, вагітних жінок. У небезпечні дні вони можуть відчути такі симптоми:
головний біль;
запаморочення;
нудота;
знижений або підвищений тиск;
біль в серці;
слабкість;
безсоння;
загострення хронічних захворювань.
Щоб звести до мінімуму негативні наслідки бур, потрібно дотримуватися правил здорового способу життя за кілька днів до бурі.
Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої і занадто солоної їжі.
Більше ходіть пішки замість поїздки на транспорті.
Замініть каву, алкоголь і енергетики зеленим або трав'яним чаєм.
Частіше провітрюйте кімнату.
Перед сном приймайте контрастний душ.
Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Коли українцям очікувати магнітні бурі у червні
Сьогодні, 03:27
На Львівщині внаслідок ракетного обстрілу постраждало 5 людей
Сьогодні, 00:17
2 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа