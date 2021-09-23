Коли українцям очікувати магнітні бурі у червні

Коли українцям очікувати магнітні бурі у червні
Працівники сонячних лабораторій щодня спостерігають за активністю Сонця. Наша зірка має величезний вплив на планету.

У дні підвищеної сонячної активності на Землі фіксують магнітні бурі, які можуть бути небезпечні для систем зв'язку і метеочутливих людей, - пише УНІАН.

Що таке магнітна буря?
Магнітні бурі - це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку, а також людське здоров'я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров'ї.

Коли в червні магнітні бурі

Потужних і тривалих магнітних бур в червні не очікується. Підвищена сонячна активність очікується 1-2 червня, 12-13 червня і 16 червня. Дводенна магнітна буря прогнозується 23 і 24 червня. Активність 24 червня буде досить високою.
Коли українцям очікувати магнітні бурі у червні

Вплив магнітних бур на здоров'я
Найбільше магнітні бурі впливають на метеозалежних і літніх людей, власників хронічних хвороб, вагітних жінок. У небезпечні дні вони можуть відчути такі симптоми:

головний біль;
запаморочення;
нудота;
знижений або підвищений тиск;
біль в серці;
слабкість;
безсоння;
загострення хронічних захворювань.

Щоб звести до мінімуму негативні наслідки бур, потрібно дотримуватися правил здорового способу життя за кілька днів до бурі.

Відмовтеся від жирної, смаженої, гострої і занадто солоної їжі.
Більше ходіть пішки замість поїздки на транспорті.
Замініть каву, алкоголь і енергетики зеленим або трав'яним чаєм.
Частіше провітрюйте кімнату.
Перед сном приймайте контрастний душ.
Лягайте спати в один і той же час, спіть не менше 7 годин на добу

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Теги: магнітні бурі, Україна, прогноз, календар
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