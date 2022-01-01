Волинянин, який захищав Зміїний, досі у російському полоні. ВІДЕО

Волинянин, який захищав Зміїний, досі у російському полоні. ВІДЕО
Волинський військовослужбовець, який захищав острів Зміїний з перших днів війни, знаходиться у полоні росіян.

Родичі полоненого вже 4 місяці нічого про нього не знають. Про це повідомляє сестра Юрія Кузьмінського Богдана Чапюк у спільноті Нововолинськ інфо.

Рідні Юрія Кузьмінського з Нововолинська вже 4-й місяць не чують його голос, не знають про стан здоров’я та де він перебуває. Минуло 2 місяці, як Росія підтвердила Міжнародному Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) про наявність Юрія та його побратимів у полоні. Деяких хлопців вже обміняли, але ще велика кількість (приблизно 62 людини) досі у полоні.

Богдана Чапюк просить, щоб хлопців провідали, надали гуманітарну допомогу, дали право зателефонувати до рідних.


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Теги: Волинь, Нововолинськ, Зміїний, війна, полон, росія
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