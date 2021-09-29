У громаді на Волині відкрили притулок для жертв домашнього насильства. ФОТО

У громаді на Волині відкрили притулок для жертв домашнього насильства. ФОТО
У Зимнівській сільській раді відкрили притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства.

Про це йдеться на сайті громади.

Звичайно, як і у кожній громаді, є сім’ї або окремі особи, які потребують психологічної, соціально-побутової, соціально-медичної, інформаційної і юридичної допомоги, тощо. У Зимнівській громаді облаштували місце, для безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб.

31 травня відбулось відкриття "Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", основними завданнями якого є забезпечення місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування постраждалих осіб та надання постраждалим особам за місцем безпечного тимчасового цілодобового перебування комплексної допомоги на основі оцінки їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, статі, стану здоров’я та соціального становища.


На відкритті були присутні Оксана Гобод, директор департаменту соціального захисту населення Волинської ОДА; Світлана Мишковець, яка очолює Національну соціальну сервісну службу у Волинській області; Олена Вихор, начальник відділу з питань протидії торгівлі людьми, домашньому насильству та ґендерної рівності Національної соціальної сервісної служби; Андрій Сторонський, заступник голови Володимир-Волинської районної адміністрації; Віктор Хиць, голова Володимир-Волинської районної ради; Зінаїда Яцик, керівник управління соціального захисту населення Володимир-Волинської районної державної адміністрації та голови і представники територіальних громад, з якими уклали Момерандум, про партнерство (Локачинська, Литовезька, Оваднівська, Поромівська, Павлівська ТГ).

Контактний телефон: 95 - 1 - 33

У громаді на Волині відкрили притулок для жертв домашнього насильства. ФОТО
У громаді на Волині відкрили притулок для жертв домашнього насильства. ФОТО
У громаді на Волині відкрили притулок для жертв домашнього насильства. ФОТО
У громаді на Волині відкрили притулок для жертв домашнього насильства. ФОТО
У громаді на Волині відкрили притулок для жертв домашнього насильства. ФОТО



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Теги: Зимне, Волинь, притулок
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