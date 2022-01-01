Зріс попит і ціна: волиняни почали частіше цікавитися електромобілями. ВІДЕО





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Електрокари почали користуватися попитом на Волині та в Україні загалом. Відповідно збільшилися і ціни на на 30-40%.



«На 1 електрокар стоїть в черзі 4 людини. В Європі ситуація така ж. Всі готуються до нафтового ембарго", – розповів Роман Свіржевський.



Цікавляться вантажними електромобілями і волинські підприємці.



"Звертаються і волинські фермери, але вони хочуть придбати автомобілі вже", - розповів керівник сервісу продажу електромобілів та пояснив, що придбати вантажні електрокари можна не відразу, оскільки потрібно почекати два-три роки у черзі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні та на Волині зокрема нині збільшився попит на електромобілі.Про це 12 каналу повідомив керівник сервісу із продажу електромобілів Роман Свіржевський.Електрокари почали користуватися попитом на Волині та в Україні загалом. Відповідно збільшилися і ціни на на 30-40%.«На 1 електрокар стоїть в черзі 4 людини. В Європі ситуація така ж. Всі готуються до нафтового ембарго", – розповів Роман Свіржевський.Цікавляться вантажними електромобілями і волинські підприємці."Звертаються і волинські фермери, але вони хочуть придбати автомобілі вже", - розповів керівник сервісу продажу електромобілів та пояснив, що придбати вантажні електрокари можна не відразу, оскільки потрібно почекати два-три роки у черзі.

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