Зріс попит і ціна: волиняни почали частіше цікавитися електромобілями. ВІДЕО

Зріс попит і ціна: волиняни почали частіше цікавитися електромобілями. ВІДЕО
В Україні та на Волині зокрема нині збільшився попит на електромобілі.

Про це 12 каналу повідомив керівник сервісу із продажу електромобілів Роман Свіржевський.

Електрокари почали користуватися попитом на Волині та в Україні загалом. Відповідно збільшилися і ціни на на 30-40%.

«На 1 електрокар стоїть в черзі 4 людини. В Європі ситуація така ж. Всі готуються до нафтового ембарго", – розповів Роман Свіржевський.

Цікавляться вантажними електромобілями і волинські підприємці.

"Звертаються і волинські фермери, але вони хочуть придбати автомобілі вже", - розповів керівник сервісу продажу електромобілів та пояснив, що придбати вантажні електрокари можна не відразу, оскільки потрібно почекати два-три роки у черзі.


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Теги: електромобілі, Волинь, Україна
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