Ворог вночі обстріляв залізницю на Львівщині, захисники утримують промзону Сєвєродонецька, – зведення ОВА

Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Полтавщині.



Про це йдеться у зведенні від ОВА, пише



У Львівській області вчора ввечері



В Сумській області близько опівночі під час повітряної тривоги російський ворожий літак здійснив три ракетні удари по території Краснопільської громади. Один будинок зруйнований вщент внаслідок прямого потрапляння ракети. Ще кілька будинків постраждали. Троє людей – поранені. Це цивільні мешканці Краснопілля.



На Дніпропетровщині були нічні тривоги. І знову ворожі артобстріли двох громад: Зеленодольскої та Апостолівської. Без постраждалих.



У Харкові після півночі було кілька обстрiлів району Салтівки. Постраждав чоловік. Також внаслідок нічних обстрілів на ранок під завалами школи в Харкові знайшли тіло загиблої жінки. По області протягом доби обстрілювали Циркуни, Чугуїв та район. Загалом поранень зазнали шестеро поранених цивільних.



Наші військові утримують промзону Сєвєродонецька. Росіяни обстріляли "Азот": влучили в один із адміністративних корпусів та склад, де зберігався метанол. В Лисичанську пошкодили будівлю міської лікарні. Пошкоджено ще 52 будинки.



У Гірському ворогом пошкоджено 16 будинків, в Лисичанську – 15, у Врубівці – дев’ять, у Сєвєродонецьку – шість, Новодружеську – чотири, Миколаївці – два.



У Сєвєродонецьку противник продовжує вести штурмові дії. За підтримки мінометів проводив безуспішний штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка. Загиблих та поранених серед цивільного населення немає.



На Донеччині за минулу добу 11 обстрілів з танків, артилерії, мінометів, РСЗВ “Ураган”, РСЗВ “Смерч”. Під вогнем були Слов’янськ, Соледар, Бахмут, Авдіївка, Миколаївка, Торецьк, Святогірськ, селищ Тетянівка, Суха Балка, смт Нью-Йорк та Очеретино. Загинуло четверо, поранено сімох цивільних осіб. Пошкоджено 20 інфраструктурних об’єктів – житлові будинки, Центр безпеки громадян, підприємства тощо. Зранку — удар касетними боєприпасами по околицям Слов'янська. Наслідки з'ясовуються. В області відсутнє газопостачання, частково – вода і електрика.



Учора після обіду російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали у двох районах Миколаєва. Пошкоджені дві багатоповерхівки, чотири приватні будинки та господарські будівлі. Загинуло дві людини, ще дві отримали поранення.



Миколаївський район: вночі відбувся обстріл м. Очаків. Внаслідок цього відсутнє світло у прилеглій громаді. Інформація про постраждалих уточнюється. Зранку окупанти обстріляли об'єкт критичної інфраструктури біля одного із населених пунктів Ольшанської громади.



Баштанський район: вдень були обстріли у Широківській громаді. Пошкоджена трансформаторна підстанція. Обстріли були переважно поза межами населених пунктів. Потерпілих немає. Тривають обстріли у Березнегуватській громаді. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.



Херсонщина: стабільно напружена ситуація по всій області. Багато населених пунктів без електропостачання, води та газу. Область потребує медикаментів та гуманірної допомоги. Бойові дії та обстріли тривають.



Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що найскладніша ситуація зараз у Луганській області. Там противник намагається витіснити наші підрозділи зі займаних позицій. Якнайшвидший перехід ЗСУ на озброєння НАТівського зразка збереже життя українців та наші території.

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