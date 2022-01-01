«Волиньгаз»: вчасна передача показань лічильника – запорука правильних розрахунків





Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».



Серед найзручніших способів передачі показань лічильників:



1. Особистий кабінет на сайті 104.ua -



2. Оновлений мобільний додаток 104.ua.



3. Чат-бот «7104ua» у Viber



4. Чат-бот «7104ua» у Telegram



5. Термінали самообслуговування у 104.ua клієнтських просторах регіону.



6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.



Ви також можете додати фото з показаннями лічильника, використовуючи оновлений мобільний додаток 104.ua та чат-боти 7104ua у Viber, Telegram – це зекономить ваш час.



«Обирайте спосіб, який підійде саме вам! Якщо ви тимчасово залишили своє житло або в помешканні ніхто не проживає, відповідно, не користуєтесь газом, продублюйте ваші попередньо передані показання. «Волиньгаз» вдячний за розуміння та співпрацю!», - йдеться в повідомленні компанії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! АТ «Волиньгаз» нагадує клієнтам про передачу показань лічильника газу. Зробити це необхідно з 1 до 5 червня. Для економії часу та задля безпеки в складний військовий час, компанія пропонує клієнтам скористатися одним із варіантів дистанційної передачі показань лічильників. Для цього необхідно використати мобільний телефон або комп’ютер із доступом до мережі Інтернет.Повідомляє пресслужба АТ «Волиньгаз».Серед найзручніших способів передачі показань лічильників:1. Особистий кабінет на сайті 104.ua - https://account.104.ua/ua/login 2. Оновлений мобільний додаток 104.ua. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rgc.client&hl=ru&gl=US&fbclid=IwAR2QWUz-8idbpXB4JrqnUOOCKs8MC1PEU6QTyiq_Db1PCoesDTOKdpmmPcM 3. Чат-бот «7104ua» у Viber https://chats.viber.com/7104ua 4. Чат-бот «7104ua» у Telegram https://t.me/ua7104_bot 5. Термінали самообслуговування у 104.ua клієнтських просторах регіону.6. За номером телефону контакт-центру — (03326) 280-104, (067) 33 39 104.Ви також можете додати фото з показаннями лічильника, використовуючи оновлений мобільний додаток 104.ua та чат-боти 7104ua у Viber, Telegram – це зекономить ваш час.«Обирайте спосіб, який підійде саме вам! Якщо ви тимчасово залишили своє житло або в помешканні ніхто не проживає, відповідно, не користуєтесь газом, продублюйте ваші попередньо передані показання. «Волиньгаз» вдячний за розуміння та співпрацю!», - йдеться в повідомленні компанії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію