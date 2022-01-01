Львівщина зазнала ракетного удару, є поранені
01 червень, 23:23
Львівська область зазнала ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждали люди.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За словами голови Львівської ОВА, попередньо Львівщина зазнала удару по об'єкту транспортної інфраструктури.
"Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється", - написав Козицький в телеграмі.
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Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
За словами голови Львівської ОВА, попередньо Львівщина зазнала удару по об'єкту транспортної інфраструктури.
"Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється", - написав Козицький в телеграмі.
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