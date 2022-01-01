Львівщина зазнала ракетного удару, є поранені





Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.



За словами голови Львівської ОВА, попередньо Львівщина зазнала удару по об'єкту транспортної інфраструктури.



"Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється", - написав Козицький в телеграмі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Львівська область зазнала ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждали люди.Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.За словами голови Львівської ОВА, попередньо Львівщина зазнала удару по об'єкту транспортної інфраструктури."Двоє людей поранені. Інформації про загиблих на цей момент немає. Інформація уточнюється", - написав Козицький в телеграмі.

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