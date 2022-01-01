Сила кохання, міць ЗСУ і футбольна перемога: добрі новини від ВолиньPost у перший день літа

Війна триває. Це єдина погана новина цього тексту. Далі – лише про хороше, хоча і крізь призму війни.Щовечораробить для своїх читачів добру підбірку, аби вкотре сфокусувати увагу на тому, які сильні наші ЗСУ, які самовіддані у нас волонтери, які чудові українки та українці!Сьогодні, 1 червня, нагадаємо вам про таке:Українська важкоатлетказдобула золоту медаль на континентальній першості, яка триває в албанській Тірані.Гангур виграла малу золоту медаль у ривку (102 кг) та малу бронзову медаль у поштовху (120 кг). Із сумарним результатом у 222 кг Гангур зайняла перше місце, випередивши Нурай Гунгор із Туреччини на 3 кг.Відомо також, що важкоатлетка вперше у кар'єрі стала чемпіонкою Європи на дорослому рівні.Українці – нація, яка бачить ціль і не бачить перешкод. Мешканець одного з луцьких будинків вирішив розводити бджіл. Оскільки можливості займатися улюбленою справою у селі не має, то робить це на даху висотки вже упродовж 10 років.називає себе диваком, він показав своє хобі журналістам.Трохи традиційної доброї статистики. Росія під час війни в Україні втратила вже 30 700 солдатЗагальні бойові втрати противника з 24 лютого по 1 червня орієнтовно склали:особового складу – близько 30700 (+200);танків – 1361 (+3);бойових броньованих машин – 3343 (+41);артилерійських систем – 659 (+10);РСЗВ – 207 (+0);засоби ППО – 94 (+1);літаків – 208 (+0);гелікоптерів – 175 (+1);БПЛА оперативно-тактичного рівня – 519 (+4);крилаті ракети – 120 (+0);кораблі/катери – 13 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн – 2290 (+15);спеціальна техніка – 49 (+1).Замість святкування випускного вечора учні Луцької школи № 13 зібрали і витратили гроші на генератор для військових 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, які нині перебувають на передовій.На допомогу військовим діти витратили 16 тисяч, які збирали, щоб відсвяткувати прощання зі шкільним життям. Генератор вже передали представнику бригади.Парафія села Кути Локачинської селищної громади Володимир-Волинського району приєдналася до ПЦУ.31 травня 2022 року Преосвященний єпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Духівського храму села Кути Володимирського району, які під час зборів прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.Тепер можна влаштовувати терапію риболовлею.31 травня на річках Волині та їх кореневих водах закінчилися обмеження, пов’язані з нерестовим періодом. З цього дня на річках дозволяється вилов риби з берега та човна вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом з блешнею.Під Комишувахою на Луганщині ЗСУ ліквідували заступника командира полку іменіз водієм, 4 кадировців пораненоПро це повідомив український військовий(Штірліц).«Заступник командира 4 батальйону спецполку ім. О.Кадирова - підполковник Заур Дімаєв. Офіційно - денацифікований та демілітаризований», - наголосив він.Сподіваємося – це не просто «обіцянка-цяцянка».Канцлер Німеччинипообіцяв поставити Україні сучасну систему протиповітряної оборони.Про це Шольц оголосив у ході дебатів в німецькому парламенті.Під час дебатів лідер головної опозиційної партіїрозкритикував політику канцлера щодо України. У відповідь Олаф Шольц оголосив про подальше постачання зброї Україні."Найближчими тижнями ми поставимо в Україну 12 найсучасніших самохідних гаубиць у світі у тісній співпраці з нідерландцями", - сказав Шольц, додавши, що навчання українських військових на Panzerhaubitze 2000 завершиться за кілька днів.14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого отримає рамний позашляховик Opel Frontera.Про це повідомив мер Луцька"Придбали для нашої 14 бригади рамний позашляховик Opel Frontera. В найближчі дні відправляється безпосередньо отримувачам в зону бойових дій", - написав Поліщук і подякував усім, хто допоміг реалізувати купівлю.Кохання завжди перемагає!У Нововолинському міському відділі ДРАЦСу зі своєю коханою одружився військовослужбовець.Про це повідомляють у місцевому ДРАЦСіЗагалом з початку війни одружилися 140 пар у Нововолинську.«Особливо зворушливі шлюби військовослужбовців, які одразу після обміну обіцянками йдуть далі захищати нашу Україну. Щиро вітаємо наречених Михайла та Богдану з днем одруження», - йдеться у повідомленні.Українські воїни звільняють окуповані райони Херсонщини. З боку Дніпропетровської області Збройні сили України вибили російських окупантів із понад 20 населених пунктів.Збірна України 1 червня у Глазго зійшлась у ключовій грі проти Шотландії. Синьо-жовті пробились у фінальний матч плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 вигравши матч з рахунком 1:3.