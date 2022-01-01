ЗСУ ліквідували заступника командира полку Кадирова

ЗСУ ліквідували заступника командира полку Кадирова
Під Комишувахою на Луганщині ЗСУ ліквідували заступника командира полку імені Ахмата Кадирова Заура Дімаєва з водієм, 4 кадировців поранено

Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан (Штірліц), передає "Еспресо".

"Заступник командира 4 батальйону спецполку ім. О.Кадирова - підполковник Заур Дімаєв. Офіційно - денацифікований та демілітаризований", - наголосив він.

За інформацією телеграм-каналу Baza, Заур Дімаєв і його водій загинули в авто від артилерійського обстрілу. Також зазнали поранень чотири працівники чеченської поліції.

https://t.me/a_shtirlitz/18830

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Теги: Заур Дімаєв, Кадиров, ліквідували, ЗСУ
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