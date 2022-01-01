ЗСУ ліквідували заступника командира полку Кадирова

Ахмата Кадирова Заура Дімаєва з водієм, 4 кадировців поранено



Про це повідомив український військовий Анатолій Штефан (Штірліц), передає



"Заступник командира 4 батальйону спецполку ім. О.Кадирова - підполковник Заур Дімаєв. Офіційно - денацифікований та демілітаризований", - наголосив він.



За інформацією телеграм-каналу Baza, Заур Дімаєв і його водій загинули в авто від артилерійського обстрілу. Також зазнали поранень чотири працівники чеченської поліції.



https://t.me/a_shtirlitz/18830

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