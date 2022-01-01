В річках на Волині дозволили вилов риби

31 травня на річках Волині та їх кореневих водах закінчилися обмеження, пов’язані з нерестовим періодом. З цього дня на річках дозволяється вилов риби з берега та човна вудками усіх видів, із загальною кількістю гачків не більше п’яти на рибалку та спінінгом з блешнею.Про це інформують у пресслужбі Волинського рибоохоронного патруля.Добова норма вилову становить 3 кг (або один трофей будь якого розміру). Крім того, існують мінімально допустимі розміри риби, при яких її можна брати в улов: сом – 70 см, судак – 42 см, щука – 35 см, лящ – 32 см, короп – 25 см, лин – 20 см та інші.Щодо підводного полювання, то воно дозволяється гарпунними рушницями (без застосування аквалангів) та при наявності посвідчення підводного мисливця.Використання заборонених знарядь лову (сітки, ятері, павуки, екрани, драчі, ості та інші) є грубим порушенням правил рибальства (ч. 4 ст. 85 КУпАП) та передбачає штраф до 680 грн, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих водних біоресурсів.Крім штрафу, порушник також має сплатити збитки, нанесені рибному господарству за кожний незаконно виловлений хвіст, незалежно від розміру, відповідно до такс: карась сріблястий – 1581 грн, краснопірка - 1 564 грн, лин - 1 598 грн, лящ - 1 649, сазан - 3 706, головень - 1 598 грн, плітка - 1 564грн, товстолоб - 3 638грн, сом - 5 117 грн, судак - 3 587грн, окунь - 3 162 грн, щука - 3 468 грн та інші.Наголошують, що до 20 червня включно на Волині ще триватиме нерестова заборона на водосховищах. До 10 липня на придаткових водах річок. Сюди відносяться непроточні при найнижчому рівні води: озера, протоки, гирла, копанки, ставки та інші водойми, в тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені.