«Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, влаштували протести», – «ДНРівець» розповідає про мобілізованих в армію окупантів





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«ДНРівець» розповідає про ставлення росіян до «добровільно мобілізованих» з Донецької області.



У перехопленій розмові бойовик з «ДНР» розповідає російському військовому про протести, які відбулись в 115 батальйоні армії окупантів: «Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація. П… (негідники), ви ох… (знахабніли), куди ви наших дітей привели».



Розповідає про ставлення окупаційної армії до «мобілізованих» з «ДНР»: «Коли на «передок» кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно».



Російський співрозмовник у відповідь пояснює, що у РФ також багато людей не хоче брати участь у війні: «В аеропорту в нас також і «самострілів» (самокаліцтв) вистачає. Також ніхто не хоче їхати сюди».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російській армії бракує військовослужбовців на війну з Україною вони кидають навіть студенів із так званих "ДНР" та "ЛНР".Про це повідомляє преслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.«ДНРівець» розповідає про ставлення росіян до «добровільно мобілізованих» з Донецької області.У перехопленій розмові бойовик з «ДНР» розповідає російському військовому про протести, які відбулись в 115 батальйоні армії окупантів: «Вийшов наказ відпустити студентів. Приїхали їхні матері, подруги та влаштували протести. Незаконна мобілізація. П… (негідники), ви ох… (знахабніли), куди ви наших дітей привели».Розповідає про ставлення окупаційної армії до «мобілізованих» з «ДНР»: «Коли на «передок» кинули, пацани стали обурюватись: ми резервісти, йдемо на першій лінії. Нам сказали, ви не резервісти. Ви добровольці. Всі, хто тут, всі сюди прийшли добровільно».Російський співрозмовник у відповідь пояснює, що у РФ також багато людей не хоче брати участь у війні: «В аеропорту в нас також і «самострілів» (самокаліцтв) вистачає. Також ніхто не хоче їхати сюди».

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