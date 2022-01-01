 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець

Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець
Люблинецька громада Ковельського району у жорстокій війні із Росією втратила Героя Анатолія Мизовця.

Про це інформує очільниця ОТГ Наталія Сіховська.

Анатолій Мизовець - житель села Мощена, 1976 року народження, пішов захищати незалежність України і віддав своє життя 30 травня на Луганщині.

У військового залишилася дружина та син.

Про дату, коли привезуть тіло Анатолія Мизовця до рідного села, повідомлять згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Мощена, Ковельщина, Люблинецька громада, Анатолій Мизовець, загинув, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю
Сьогодні, 11:45
На Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів
Сьогодні, 11:40
Замість випускного – допомогли ЗСУ: у Луцьку одинадцятикласники придбали генератор для військових
Сьогодні, 10:24
Зеленський озвучив кількість українських військових, які щодня гинуть в боях з окупантами
Сьогодні, 10:08
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець
Сьогодні, 12:19
Від сьогодні рідні безвісти зниклих та полонених військових можуть звернутися на гарячу лінію МВС
Сьогодні, 12:07
У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю
Сьогодні, 11:45
На Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів
Сьогодні, 11:40
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО
Сьогодні, 11:17
Схожі новини
Війна з Росією забрала життя волинянина Сергія Мовшука Війна з Росією забрала життя волинянина Сергія Мовшука
24 травень, 12:03
Росія забрала життя 20-річного волинянина Анатолія Філіпчука Росія забрала життя 20-річного волинянина Анатолія Філіпчука
23 травень, 17:59
На Донбасі героїчно загинув лучанин Федір Гаврук На Донбасі героїчно загинув лучанин Федір Гаврук
23 травень, 16:38
На війні із Росією загинув військовий з Волині Андрій Дудік На війні із Росією загинув військовий з Волині Андрій Дудік
23 травень, 16:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець
Сьогодні, 12:19
 0
Від сьогодні рідні безвісти зниклих та полонених військових можуть звернутися на гарячу лінію МВС
Сьогодні, 12:07
 0
У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю
Сьогодні, 11:45
 0
На Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів
Сьогодні, 11:40
 0
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО
Сьогодні, 11:17
 0
Медіа
відео
1/8