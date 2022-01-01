Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець

Анатолія Мизовця.



Про це Наталія Сіховська.



Анатолій Мизовець - житель села Мощена, 1976 року народження, пішов захищати незалежність України і віддав своє життя 30 травня на Луганщині.



У військового залишилася дружина та син.



Про дату, коли привезуть тіло Анатолія Мизовця до рідного села, повідомлять згодом.

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