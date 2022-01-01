Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець
Сьогодні, 12:19
Люблинецька громада Ковельського району у жорстокій війні із Росією втратила Героя Анатолія Мизовця.
Про це інформує очільниця ОТГ Наталія Сіховська.
Анатолій Мизовець - житель села Мощена, 1976 року народження, пішов захищати незалежність України і віддав своє життя 30 травня на Луганщині.
У військового залишилася дружина та син.
Про дату, коли привезуть тіло Анатолія Мизовця до рідного села, повідомлять згодом.
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Про це інформує очільниця ОТГ Наталія Сіховська.
Анатолій Мизовець - житель села Мощена, 1976 року народження, пішов захищати незалежність України і віддав своє життя 30 травня на Луганщині.
У військового залишилася дружина та син.
Про дату, коли привезуть тіло Анатолія Мизовця до рідного села, повідомлять згодом.
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