На Волині викрили трьох злодіїв
Сьогодні, 12:32
Поліцейські встановили причетних до низки крадіжок на території області.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Так, слідчі Луцького райуправління викрили 61-річного на крадіжці з території неогородженого господарства у селі Сокиричі. Чоловік поцупив сім рулонів металевої огороджувальної сітки та завдав понад 10 000 збитків господарям.
Володимир-Волинські поліцейські встановили зловмисника, який обікрав місцеву мешканку. Правопорушник виніс з помешкання громадянки речі домашнього побуту на загальну суму – близько 13 тисяч гривень.
А у Нововолинську поліцейські задокументували факт крадіжки, скоєної сином щодо батька. 31-річний місцевий житель, маючи доступ до банківських карт свого батька, пенсіонера, протягом тривалого часу таємно знімав грошові кошти з рахунків та оплачував свої покупки.
За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Так, слідчі Луцького райуправління викрили 61-річного на крадіжці з території неогородженого господарства у селі Сокиричі. Чоловік поцупив сім рулонів металевої огороджувальної сітки та завдав понад 10 000 збитків господарям.
Володимир-Волинські поліцейські встановили зловмисника, який обікрав місцеву мешканку. Правопорушник виніс з помешкання громадянки речі домашнього побуту на загальну суму – близько 13 тисяч гривень.
А у Нововолинську поліцейські задокументували факт крадіжки, скоєної сином щодо батька. 31-річний місцевий житель, маючи доступ до банківських карт свого батька, пенсіонера, протягом тривалого часу таємно знімав грошові кошти з рахунків та оплачував свої покупки.
За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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