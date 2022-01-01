На Волині викрили трьох злодіїв

На Волині викрили трьох злодіїв
Поліцейські встановили причетних до низки крадіжок на території області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Так, слідчі Луцького райуправління викрили 61-річного на крадіжці з території неогородженого господарства у селі Сокиричі. Чоловік поцупив сім рулонів металевої огороджувальної сітки та завдав понад 10 000 збитків господарям.

Володимир-Волинські поліцейські встановили зловмисника, який обікрав місцеву мешканку. Правопорушник виніс з помешкання громадянки речі домашнього побуту на загальну суму – близько 13 тисяч гривень.

А у Нововолинську поліцейські задокументували факт крадіжки, скоєної сином щодо батька. 31-річний місцевий житель, маючи доступ до банківських карт свого батька, пенсіонера, протягом тривалого часу таємно знімав грошові кошти з рахунків та оплачував свої покупки.

За усіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудові розслідування тривають.

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Теги: Волинь, злодії
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