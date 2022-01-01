Від сьогодні рідні безвісти зниклих та полонених військових можуть звернутися на гарячу лінію МВС

Від сьогодні рідні безвісти зниклих та полонених військових можуть звернутися на гарячу лінію МВС
Сьогодні, 1 червня, о 12.00 розпочинає свою роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.

Про це інформують у пресслужбі відомства.

Для прийому дзвінків одночасно буде працювати десять телефонних ліній.

Зауважують, що кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб.

Номер багатоканального телефону: 380894201866.

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Теги: МВС, гаряча лінія, полонені, безвісти зниклі
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