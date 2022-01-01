Від сьогодні рідні безвісти зниклих та полонених військових можуть звернутися на гарячу лінію МВС





Про це



Для прийому дзвінків одночасно буде працювати десять телефонних ліній.



Зауважують, що кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб.



Номер багатоканального телефону: 380894201866.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 1 червня, о 12.00 розпочинає свою роботу гаряча лінія МВС для звернень рідних та близьких полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників.Про це інформують у пресслужбі відомства.Для прийому дзвінків одночасно буде працювати десять телефонних ліній.Зауважують, що кожен зможе залишити інформацію про своїх рідних, отримати психологічну допомогу, а також роз’яснення щодо прав, які мають рідні військовополонених, зниклих безвісти та загиблих осіб.Номер багатоканального телефону: 380894201866.

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