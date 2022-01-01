 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

На Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів

На Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів
На Миколаївщині ворожі війська знову здійснили обстріл – поліцейські документують наслідки удару по п'ятьох населених пунктах.

Про це інформують у Нацполіції.

Під обстріл потрапили Очаків, Галицинове, Полігон, Мішково-Погорілове та Лупареве. Пошкоджені приватні житлові будинки, гаражні приміщення та автомобілі. На щастя, постраждалих немає.

Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, обстріляла, Миколаївщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець
Сьогодні, 12:19
У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю
Сьогодні, 11:45
Замість випускного – допомогли ЗСУ: у Луцьку одинадцятикласники придбали генератор для військових
Сьогодні, 10:24
Зеленський озвучив кількість українських військових, які щодня гинуть в боях з окупантами
Сьогодні, 10:08
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Усі, кого я врятував, – мої похресники»: історія бізнесмена з Київщини, який евакуйовує людей
«Ми не могли повірити, що так буває». ЖІНКА З ЛУЦЬКА БЕЗОПЛАТНО ПРИХИСТИЛА ДЕКІЛЬКА СІМЕЙ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
«95% мого підрозділу готові померти за Україну. І я теж»: відомий адвокат з Луцька Олег Лягутко служить у ЗСУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Від сьогодні рідні безвісти зниклих та полонених військових можуть звернутися на гарячу лінію МВС
Сьогодні, 12:07
У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю
Сьогодні, 11:45
На Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів
Сьогодні, 11:40
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО
Сьогодні, 11:17
Затримали 20-річного волинянина, який перевозив 19 колод сосни без документів
Сьогодні, 11:09
Схожі новини
Росія обстріляла Миколаївщину: поранені 13 жителів Росія обстріляла Миколаївщину: поранені 13 жителів
13 травень, 12:33
У Миколаївській області розгромили сотні одиниць бойової техніки терористів РФ У Миколаївській області розгромили сотні одиниць бойової техніки терористів РФ
03 березень, 23:35
У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю
Сьогодні, 11:45
Замість випускного – допомогли ЗСУ: у Луцьку одинадцятикласники придбали генератор для військових Замість випускного – допомогли ЗСУ: у Луцьку одинадцятикласники придбали генератор для військових
Сьогодні, 10:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Від рук російського окупанта загинув волинянин Анатолій Мизовець
Сьогодні, 12:19
 0
Від сьогодні рідні безвісти зниклих та полонених військових можуть звернутися на гарячу лінію МВС
Сьогодні, 12:07
 0
У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю
Сьогодні, 11:45
 0
На Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів
Сьогодні, 11:40
 0
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО
Сьогодні, 11:17
 0
Медіа
відео
1/8