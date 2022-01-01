На Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів





Про це інформують у



Під обстріл потрапили Очаків, Галицинове, Полігон, Мішково-Погорілове та Лупареве. Пошкоджені приватні житлові будинки, гаражні приміщення та автомобілі. На щастя, постраждалих немає.



Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Миколаївщині ворожі війська знову здійснили обстріл – поліцейські документують наслідки удару по п'ятьох населених пунктах.Про це інформують у Нацполіції Під обстріл потрапили Очаків, Галицинове, Полігон, Мішково-Погорілове та Лупареве. Пошкоджені приватні житлові будинки, гаражні приміщення та автомобілі. На щастя, постраждалих немає.Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.

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