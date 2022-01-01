На Миколаївщині Росія обстріляла 5 населених пунктів
Сьогодні, 11:40
На Миколаївщині ворожі війська знову здійснили обстріл – поліцейські документують наслідки удару по п'ятьох населених пунктах.
Про це інформують у Нацполіції.
Під обстріл потрапили Очаків, Галицинове, Полігон, Мішково-Погорілове та Лупареве. Пошкоджені приватні житлові будинки, гаражні приміщення та автомобілі. На щастя, постраждалих немає.
Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.
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Про це інформують у Нацполіції.
Під обстріл потрапили Очаків, Галицинове, Полігон, Мішково-Погорілове та Лупареве. Пошкоджені приватні житлові будинки, гаражні приміщення та автомобілі. На щастя, постраждалих немає.
Правоохоронці фіксують наслідки воєнних злочинів. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження, розслідування яких триває.
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