У Маріуполі окупанти хочуть знести пошкоджені будинки: людей виганяють на вулицю





Про це Петро Андрющенко.



"Окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів. Два дні мобільні бригади рятувальників Росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літнього віку планують розселити у приміщенні гуртожитків по проспекту Будівельників, а в їх квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів. Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення", - йдеться в повідомленні.



За словами Андрющенка власників будівель, що планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю. На питання, де жити, відповідають, що то не справа окупаційної влади.

Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарія - примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей працездатного віку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі росіяни хочуть зносити пошкоджені внаслідок обстрілів житлові будинки.Про це повідомив радник міського голови"Окупанти готуються зносити більшість будівель, які постраждали від їх же обстрілів. Два дні мобільні бригади рятувальників Росії та військових обходять квартири, що вціліли та де мешкають люди. Попереджають, що з початком знесення будівель буде проведено переселення. Людей літнього віку планують розселити у приміщенні гуртожитків по проспекту Будівельників, а в їх квартири буде заселено людей, задіяних на роботах в порту, заводі Ілліча та розборі завалів. Дають два тижні на пошук житла, якщо немає згоди на переселення", - йдеться в повідомленні.За словами Андрющенка власників будівель, що планують знести, незалежно від стану квартир, виселяють буквально на вулицю. На питання, де жити, відповідають, що то не справа окупаційної влади.Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарія - примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей працездатного віку.

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