Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО





Про це



31 травня 2022 року, Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Духівського храму села Кути Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.



Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.



Архієрей задовільнив їх прохання.



Вчора, 31 травня, також



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафія села Кути Локачинської селищної громади Володимир-Волинського району приєдналася до ПЦУ.Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.31 травня 2022 року, Преосвященний єпископу приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Духівського храму села Кути Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.Архієрей задовільнив їх прохання.Вчора, 31 травня, також парафія села Тумин Затурцівської сільської громади Володимир-Волинського району приєдналася до ПЦУ.

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