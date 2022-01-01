Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО

Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО
Парафія села Кути Локачинської селищної громади Володимир-Волинського району приєдналася до ПЦУ.

Про це повідомляє Володимир-Волинська єпархія ПЦУ.

31 травня 2022 року, Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Духівського храму села Кути Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.

Під час зустрічі було написано прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.

Архієрей задовільнив їх прохання.
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО
Ще одна парафія на Волині покинула Московський патріархат. ФОТО


Вчора, 31 травня, також парафія села Тумин Затурцівської сільської громади Володимир-Волинського району приєдналася до ПЦУ.

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Теги: Кути, ПЦУ, парафія
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