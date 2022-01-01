Ще одна парафія на Володимирщині перейшла до ПЦУ
Сьогодні, 17:30
Парафія села Тумин Затурцівської сільської громади Володимир-Волинського району приєдналася до ПЦУ.
Про це повідомляють у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.
31 травня 2022 року, Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Миколаївського храму села Тумин Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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Про це повідомляють у Володимир-Волинській єпархії Православної Церкви України.
31 травня 2022 року, Преосвященний єпископ Матфей у приміщенні єпархіального управління зустрівся з парафіянами Свято-Миколаївського храму села Тумин Володимирського району, які під час зборів, прийняли рішення про перехід з московського патріархату у Православну Церкву України.
Під час зустрічі написали прохання на ім’я Преосвященного єпископа Матфея щоб прийняти їх у клір Володимир-Волинської єпархії Православної Церкви України.
Архієрей задовільнив їх прохання.
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