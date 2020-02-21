У Луцьку перейменують ще кілька вулиць

У Луцьку перейменують ще кілька вулиць
У Луцьку підтримали пропозиції перейменувати ще кілька вулиць.

Про це інформують у Луцькраді.

Сьогодні, 31 травня, відбулося засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади. Її учасники підтримали напрацювання робочої групи, яка засідала вчора та внесли пропозиції щодо перейменування в Луцьку кількох вулиць.

Зокрема, вулицю Курську перейменують на Пересічну, Лопатіна на Ярову, Макарова, яка складається з двох паралельних вулиць назвуть Броварною та провулком Броварним, Матросова стане Ялиновою, Потапова планують назвати Банковою, а Чекаліна — Ботанічною. Також хочуть перейменувати частину вулиці Винниченка на вулицю Олексія Брися.

Зміну назви вулиці Петрова на вулицю Ігоря Сікорського вирішили відтермінувати, оскільки вона іменна, тому потребує громадського обговорення, яке проведуть незабаром.


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Теги: Луцьк, вулиці, перейменування
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