У Луцьку перейменують ще кілька вулиць

У Луцьку підтримали пропозиції перейменувати ще кілька вулиць.Про це інформують у Луцькраді.Сьогодні, 31 травня, відбулося засідання комісії з питань впорядкування назв вулиць Луцької міської територіальної громади. Її учасники підтримали напрацювання робочої групи, яка засідала вчора та внесли пропозиції щодо перейменування в Луцьку кількох вулиць.Зокрема, вулицю Курську перейменують на Пересічну, Лопатіна на Ярову, Макарова, яка складається з двох паралельних вулиць назвуть Броварною та провулком Броварним, Матросова стане Ялиновою, Потапова планують назвати Банковою, а Чекаліна — Ботанічною. Також хочуть перейменувати частину вулиці Винниченка на вулицю Олексія Брися.Зміну назви вулиці Петрова на вулицю Ігоря Сікорського вирішили відтермінувати, оскільки вона іменна, тому потребує громадського обговорення, яке проведуть незабаром.