У Луцьку зіткнулися два легковики

У Луцьку зіткнулись два авто: Volvo v50 та Skoda Octavia.Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.Водій Volvo v50 повідомив, що керманич Skoda Octavia під час перелаштування не надав переваги у русі.Натомість водій Skoda озвучив, що це кермувальник Volvo не дотримався безпечної швидкості, дистанції та здійснив зіткнення.У результаті обидві автівки отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками.На обох водіїв склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.Далі рішення у цій справі — за судом.