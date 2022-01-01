У Луцьку зіткнулися два легковики
Сьогодні, 16:27
У Луцьку зіткнулись два авто: Volvo v50 та Skoda Octavia.
Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Водій Volvo v50 повідомив, що керманич Skoda Octavia під час перелаштування не надав переваги у русі.
Натомість водій Skoda озвучив, що це кермувальник Volvo не дотримався безпечної швидкості, дистанції та здійснив зіткнення.
У результаті обидві автівки отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками.
На обох водіїв склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Далі рішення у цій справі — за судом.
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Про це повідомляють у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Водій Volvo v50 повідомив, що керманич Skoda Octavia під час перелаштування не надав переваги у русі.
Натомість водій Skoda озвучив, що це кермувальник Volvo не дотримався безпечної швидкості, дистанції та здійснив зіткнення.
У результаті обидві автівки отримали механічні пошкодження із матеріальними збитками.
На обох водіїв склали адміністративні матеріали за ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП.
Далі рішення у цій справі — за судом.
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