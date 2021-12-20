Розшукують 51-річного лучанина, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО
Сьогодні, 16:13
Поліція розшукує 51-річного лучанина за підозрою у шахрайстві.
Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Оперативники Головного управління Національної у Волинській області розшукують Шпигу Андрія Івановича, 9 квітня 1971 року народження, уродженця міста Любомль та жителя Луцька, за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів) Кримінального кодексу України.
Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури. Волосся коротке темного кольору.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0950636382, 0953338455 або 102. Конфіденційність гарантується", - наголошують у поліції.
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Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.
Оперативники Головного управління Національної у Волинській області розшукують Шпигу Андрія Івановича, 9 квітня 1971 року народження, уродженця міста Любомль та жителя Луцька, за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток штампів) Кримінального кодексу України.
Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури. Волосся коротке темного кольору.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження цього чоловіка, просимо невідкладно повідомити поліцію за номерами телефонів: 0950636382, 0953338455 або 102. Конфіденційність гарантується", - наголошують у поліції.
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