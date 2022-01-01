Тричі судимий волинянин за низку нових злочинів потрапив під варту

Волинянина, який вчиняв крадіжки в умовах воєнного стану, перебуваючи під домашнім арештом, взяли під варту.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Прокурори Луцької окружної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні про вчинення 36-річним жителем Луцька викрадень офіційних документів та крадіжок, у тому числі в умовах воєнного стану (ч.1 ст. 357, ч. ч. 2, 4 ст. 185 КК України), домоглися обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Звільнившись із місць позбавлення волі у жовтні 2021 року, тричі судимий до цього чоловік продовжив вчиняти злочини.Із грудня 2021 по травень 2022 року він двічі викрадав у громадян банківські картки та знімав із них гроші (30 тисяч гривень) та двічі крав продукти у супермаркетах.Викритому правоохоронцями чоловікові повідомили про підозру у вчиненні цих злочинів – і 16 травня 2022 року суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Проте вже за кілька днів підозрюваний украв на вулиці у перехожого гаманець із грішми, відтак тепер, після зміни запобіжного заходу, перебуватиме під вартою.