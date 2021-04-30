На Волині чоловік побив поліцейського і потрапив за ґрати

На Волині чоловік побив поліцейського і потрапив за ґрати
Прокурори Володимир-Волинської окружної прокуратури підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про умисне заподіяння 39-річним жителем міста Устилуг тілесних ушкоджень працівнику поліції.

Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.

Удень 13 квітня 2022 року судимий до цього за домашнє насильство нетверезий волинянин ударив поліцейського, який прибув на виклик з приводу скоєння ним укотре такого правопорушення щодо матері.

Володимир-Волинський міський суд визнав зловмисника винуватим у вчиненні злочину і призначив йому покарання у виді одного року та шести місяців позбавлення волі.


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Теги: Волинь, прокуратура, поліцейський, побиття
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