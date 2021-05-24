Розповіли, чи діятимуть цьогоріч дитячі табори





Про це перша леді Олена Зеленська повідомила в інтерв’ю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону, розповідають на



"Після важкої весни ми повинні дати дітям літо й можливість відпочити та оздоровитися. Щоб визначити, де саме та які табори працюватимуть, зараз створено цілий штаб", – зазначила вона.



Також, за словами Зеленської, тривають перемовини щодо організації дитячих таборів для маленьких українців, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном.



"Веду перемовини з першими леді, щоб улаштувати такі табори в різних країнах", – додала дружина президента України.



Зеленська також розповіла про інші проекти допомоги українцям – від створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, якою вона займається останнім часом, до питань протезування та реабілітації тих, хто постраждав через війну.



"Усе це – наш великий фронт боротьби за добробут українських громадян. І на ньому теж переможемо", – переконана перша леді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дитячі табори цьогоріч запрацюють у тих регіонах України, де немає загрози безпосередніх бойових дій та вторгнення ворога.Про це перша ледіповідомила в інтерв’ю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону, розповідають на сайті глави держави."Після важкої весни ми повинні дати дітям літо й можливість відпочити та оздоровитися. Щоб визначити, де саме та які табори працюватимуть, зараз створено цілий штаб", – зазначила вона.Також, за словами Зеленської, тривають перемовини щодо організації дитячих таборів для маленьких українців, які були вимушені рятуватися від війни за кордоном."Веду перемовини з першими леді, щоб улаштувати такі табори в різних країнах", – додала дружина президента України.Зеленська також розповіла про інші проекти допомоги українцям – від створення Національної програми психічного здоров’я та психосоціальної підтримки, якою вона займається останнім часом, до питань протезування та реабілітації тих, хто постраждав через війну."Усе це – наш великий фронт боротьби за добробут українських громадян. І на ньому теж переможемо", – переконана перша леді.

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