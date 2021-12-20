Волинянина судитимуть за вбивство матері
Сьогодні, 15:35
Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення умисного вбивства матері 34-річним жителем села Туропин Ковельського району.
Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Слідство вважає, що уночі 1 березня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту різонув по шиї 71-річної жінки ножем. Потерпіла померла. Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою.
Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.
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Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.
Слідство вважає, що уночі 1 березня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту різонув по шиї 71-річної жінки ножем. Потерпіла померла. Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою.
Подальшу його долю вирішуватиме суд.
Довідково: згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.
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