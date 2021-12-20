Волинянина судитимуть за вбивство матері

Ковельська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення умисного вбивства матері 34-річним жителем села Туропин Ковельського району.Про це повідомили у пресслужбі обласної прокуратури.Слідство вважає, що уночі 1 березня 2022 року нетверезий чоловік під час конфлікту різонув по шиї 71-річної жінки ножем. Потерпіла померла. Обвинувачений у вчиненні цього злочину перебуває під вартою.Подальшу його долю вирішуватиме суд.згідно із санкцією ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років.