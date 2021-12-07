Через волинську митницю нелегально хотіли провезти чоловічі сорочки та светри майже на мільйон гривень. ФОТО

Волинські митники на посту "Луцьк" під час здійснення митних формальностей виявили в українського імпортера незадекларований товар на майже мільйон гривень.Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.2970 одиниць чоловічих сорочок та светрів китайського виробництва правопорушник "докинув" до легального вантажу з товарами широкого вжитку легкої промисловості, який доставляли з Польщі. Незаявлений за встановленою формою у відповідний митний режим крам загальною вартістю 982 тисячі 800 гривень був ідентифікований під час повного митного огляду товарів. Нині він тимчасово вилучений на склад митного органу у справі про порушення митних правил.Відповідно до статті 472 Митного кодексу України недекларування товару тягне за собою його конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості. Остаточне рішення у справі прийматиме суд, на розгляд якого митниця скерує відповідний позов до одеського ТзОВ.Водночас митниця нагадує суб'єктам ЗЕД, що чесне, прозоре декларування зі сплатою податків у повному обсязі не тільки гарантує швидке і пільгове митне оформлення вашого імпорту, але й підтримує обороноздатність держави через наповнення її бюджету.