Через волинську митницю нелегально хотіли провезти чоловічі сорочки та светри майже на мільйон гривень. ФОТО

Через волинську митницю нелегально хотіли провезти чоловічі сорочки та светри майже на мільйон гривень. ФОТО
Волинські митники на посту "Луцьк" під час здійснення митних формальностей виявили в українського імпортера незадекларований товар на майже мільйон гривень.

Про це повідомляє пресслужба Волинської митниці.

2970 одиниць чоловічих сорочок та светрів китайського виробництва правопорушник "докинув" до легального вантажу з товарами широкого вжитку легкої промисловості, який доставляли з Польщі. Незаявлений за встановленою формою у відповідний митний режим крам загальною вартістю 982 тисячі 800 гривень був ідентифікований під час повного митного огляду товарів. Нині він тимчасово вилучений на склад митного органу у справі про порушення митних правил.
Через волинську митницю нелегально хотіли провезти чоловічі сорочки та светри майже на мільйон гривень. ФОТО

Відповідно до статті 472 Митного кодексу України недекларування товару тягне за собою його конфіскацію та штраф у розмірі 100 відсотків його вартості. Остаточне рішення у справі прийматиме суд, на розгляд якого митниця скерує відповідний позов до одеського ТзОВ.
Через волинську митницю нелегально хотіли провезти чоловічі сорочки та светри майже на мільйон гривень. ФОТО

Водночас митниця нагадує суб'єктам ЗЕД, що чесне, прозоре декларування зі сплатою податків у повному обсязі не тільки гарантує швидке і пільгове митне оформлення вашого імпорту, але й підтримує обороноздатність держави через наповнення її бюджету.
Через волинську митницю нелегально хотіли провезти чоловічі сорочки та светри майже на мільйон гривень. ФОТО
Через волинську митницю нелегально хотіли провезти чоловічі сорочки та светри майже на мільйон гривень. ФОТО

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Теги: Волинська митниця, товар, чоловічі сорочки
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