У Луцьку майже сотня переселенців щодня стоять у черзі в одному з пунктів допомоги

У Луцьку майже сотня переселенців щодня стоять у черзі в одному з пунктів допомоги
Майже сотня людей щодня приходять у пункт допомоги, який відкрився у комунальному закладі "Спорт для всіх" на вулиці Степана Бандери у Луцьку.

Про це розповів Суспільному отець Роман із благодійного фонду "Карітас-Волинь".

Зранку у дворі утворюється черга з вимушених переселенців, людей з інвалідністю, тих, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Ліза Іваненко, яка приїхала на Волинь із Донецької області, прийшла пообіді. Говорить: в цій порі людей менше.

"Я і двоє дітей – хлопчику 12 і дівчинці 8 років, приїхала з Донецької області, місто Мирноград. Вже два місяці тут проживаю, в селі Прилуцькому, Луцька громада. Сьогодні прийшла допомогу отримала. Дуже вдячні", – говорить переселенка.

У пакунках, які отримують люди в пункті допомоги – миючі засоби і продукти. Це необхідні речі для тих, хто втратив житло і роботу.

Прийшов за допомогою переселенець Андрій Зав'ялов. Чоловік приїхав у Луцьк з Донеччини. Від війни, каже, доводиться тікати вже вдруге.

"В 14-му я втратив дім, в цьому році – квартиру. От приїхав без нічого. Все моє життя залишилось. Сім’я моя з дитиною ще раніше за кордон виїхала. І я від сім’ї далеко. Намагаюсь життя почати спочатку", – розповідає чоловік.
У Луцьку майже сотня переселенців щодня стоять у черзі в одному з пунктів допомоги

Людей, які приходять отримати продуктові та гігієнічні набори, записують волонтери. Вони ж допомагають сортувати речі від обласного благодійного фонду Карітас-Волинь.

"Зараз всього достатньо, то продукти вже закуповуємо тут у нас. Формуємо такі пакети і їх роздають. Це є Карітас, який пов'язаний з греко-католицькою церквою, де є наша громада, там і ми стараємось бути", – зазначив Отець Роман, який працює у пункті допомоги.

Наразі такі ж пункти допомоги працюють також у Ковелі, Ківерцях, Горохові, Старій Вижві та Шацьку.

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Теги: Волинь, переселенці, Луцьк
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