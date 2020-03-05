Двоє волинян викрали трансформаторну підстанцію

У суботу, 29 травня, неподалік села Бубнів Володимир-Волинського району невідомі викрали однофазну трансформаторну підстанцію.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.У результаті проведених оперативно-пошукових заходів поліцейські встановили, що до вчинення крадіжки причетні двоє жителів Володимир-Волинського району, 50 та 37 років.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.Нагадаємо, що у березні внесено зміни до Кримінального Кодексу щодо посилення відповідальності за злочини за ст. 185, 186, 187, 189, 191 КК, вчинені в умовах воєнного стану. Це основні майнові злочини, які завжди становили значну частину всієї кримінальної статистики в Україні – крадіжка, грабіж, розбій, вимагання, а також розтрата і заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.Нині ж крадіжка, вчинена в умовах воєнного або надзвичайного стану, є кваліфікованим складом злочину. Вчинення крадіжки в умовах воєнного стану – одразу кваліфікується за ч. 4 ст. 185 КК, за що передбачено покарання - позбавлення волі від 5 до 8 років.